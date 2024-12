Fifa divulga calendário do Mundial de Clubes 2025; veja datas e horários

*Matéria em atualização



A Fifa divulgou na manhã deste sábado (7) o calendário detalhado do Mundial de Clubes de 2025. A competição será realizada nos Estados Unidos, de 14 de junho a 13 de julho, com participação de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras entre as 32 equipes confirmadas. Inter Miami, representante do país sede, e Al Ahly, do Egito abrem a competição.

Datas e horários dos brasileiros no Mundial de 2025

O Palmeiras será o primeiro time brasileiro a entrar em campo no torneio da Fifa. O Alviverde estreia no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Porto. A partida será realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, próximo a Nova Iorque.

Na sequência, em 19 de junho, o Alviverde irá enfrentar o Al Ahly às 13h, no mesmo estádio da estreia. Por fim, o Verdão encerra a fase de grupos encarando o Inter Miami no Hard Rock Stadium, casa da equipe liderada por Lionel Messi e Luis Suárez, no dia 23 de junho, às 22h

Confira datas e horários dos jogos do Palmeiras:

Palmeiras x Porto - 15/06 - 19h

Palmeiras x Al Ahly- 19h/06 - 13h

Inter Miami x Palmeiras- 23/06 - 22h

Por sua vez, o Botafogo faz seu primeiro jogo pouco depois do Palmeiras, também no dia 15 de junho, às 23h (de Brasília). O duelo será contra o Seattle Sounders, o outro time representante dos EUA, no Lumen Field, casa do adversário.

O Glorioso seguirá seus compromissos na competição no dia 19 de junho, quando enfrenta o PSG no Rose Bowl, em Los Angeles, Califórnia, às 22h. Por fim, encerra a fase de grupos contra o Atlético de Madrid em 23 de junho, às 16h, no mesmo estádio.

Confira datas e horários dos jogos do Botafogo:

Botafogo x Seattle Sounders - 15/06 - 23h

PSG x Botafogo - 19h/06 - 22h

Atlético de Madrid x Botafogo - 23/06 - 16h

O terceiro brasileiro a estrear no Mundial será o Flamengo. A partida contra o Espérance, da Tunísia, acontecerá no dia 16 de junho, às 22h (de Brasília). O jogo acontece no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, maior cidade da Pensilvânia, com mando da equipe carioca.

O Rubro-Negro seguirá seus compromissos na competição no dia 20 de junho, quando enfrentar o Chelsea, às 15h, no mesmo estádio da estreia. Por fim, os brasileiros encerram a fase de grupos contra o León, com mando da equipe mexicana, no dia 24 de junho, às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida.

Confira datas e horários dos jogos do Flamengo:

Flamengo x Esperánce - 16/06 - 22h

Flamengo x Chelsea - 20/06 - 15h

León x Flamengo - 24/06 - 22h

Por último, o Fluminense estreia no dia 17 de junho (terça-feira) diante do Borussia Dortmund, atual vice-campeão da Champions League, na abertura do grupo F. A bola rola às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O Tricolor voltará a campo no dia 21 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Ulsan HD, da Coreia do Sul, também no MetLife. Concluindo a fase de grupos, o Flu encara o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no Hard Rock Stadium, em Miami. O duelo está marcado para o dia 25 de junho, às 16h.

Confira datas e horários dos jogos do Fluminense:

Fluminense x Borussia Dortmund- 16/06 - 13h

Fluminense x Ulsan - 20/06 - 19h

Mamelodi Soundowns x Fluminense - 24/06 - 16h