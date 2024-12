Por conta da suspensão de Facundo Bernal, Martinelli surge como principal opção do Fluminense para atuar como primeiro volante diante do Palmeiras. O atleta já fez a função em algumas ocasiões e é a solução mais segura dentro do elenco para substituir o uruguaio.

Além do camisa oito, o setor contará com Paulo Henrique Ganso e mais um nome para formar o trio de meio-campistas do Tricolor. Mano Menezes tem Lima e Nonato como opções dependendo do que pense para a última rodada do Campeonato Brasileiro.

Criticado por parte da torcida, Martinelli retornará às origens ao atuar como um primeiro volante e com uma função mais defensiva. Em 2020, o atleta surgiu dessa maneira no fim da passagem de Odair Hellmann e sob comando de Marcão no restante da temporada atuando muitas vezes ao lado de Yago Felipe ou Hudson.

Em 13 partidas disputadas naquela edição do Brasileirão, o volante conseguiu 23 desarmes, 23 interceptações e 88 roubadas de bola. Números que impressionaram para um atleta que estava dando os primeiros passos no futebol profissional aos 19 anos de idade.

Após a consolidação de André, Martinelli passou a atuar um pouco mais avançado fazendo a ligação entre a defesa e o ataque. Mas em mais de uma oportunidade, o atleta atuou como primeiro volante, principalmente com Fernando Diniz.

Dicas de André no Fluminense

Em diversas ocasiões com Diniz, André atuava na zaga, enquanto Martinelli recuava no seu setor do campo para que o Fluminense fosse mais ofensivo. Principalmente quando a equipe precisava correr atrás do resultado.

Em entrevista ao Lance! no início do ano, o camisa oito afirmou que chegou a pegar dicas com o jogador da Seleção Brasileira sobre sua posição. Aos 23 anos, Martinelli assume o lugar de seu ex-companheiro na partida mais importante do Tricolor na tmeporada.

- Pretendo seguir o trilho dele. Quando o Diniz faz as alterações e o coloca na zaga, ele sempre me dá bastante dica de como ficar como um cinco, que é uma posição mais de referência para cuidar da zaga. Quando ele for, que dê tudo certo para que eu me firme ainda mais.

No domingo (8), o Fluminense encara o Palmeiras e só depende de si para se manter na elite do futebol brasileiro. Em caso de vitória ou empate, o Tricolor não tem chances de ser rebaixado.