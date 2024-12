Uma das marcas do Fluminense desde a chegada de Mano Menezes é a falta de efetividade do setor ofensivo. Com 32 gols marcados na atual edição do Brasileirão, o Tricolor tem o 3º pior ataque da competição.

No domingo (8), o Time de Guerreiros encara o Palmeiras na última e decisiva rodada do Campeonato Brasileiro dependendo apenas de si para fugir do rebaixamento. No torneio, o Verdão possui a 2ª melhor defesa do país com apenas 32 gols sofridos.

Por conta dessa falta de efetividade e poucos gols marcados, o Fluminense possui um saldo de sete gols negativos. Por outro lado, o Athletico-PR, que é um rival direto na briga contra o descenso, tem um saldo de cinco gols negativos.

Caso o Tricolor venha a ser derrotado para o Palmeiras, o Furacão poderia ultrapassar a equipe carioca com apenas um empate diante do Atlético-MG. Nesse cenário, uma hipotética vitória do Bragantino sobre o Criciúma colocaria o Time de Guerreiros no Z-4.

Queda na efetividade do Fluminense

Essa queda de efetividade não tem uma relação direta com a chegada de Mano Menezes no Fluminense. Em 24 partidas no Campeonato Brasileiro sob comando do gaúcho, o Tricolor balançou as redes 22 vezes e foi vazado apenas 18, o que representa um saldo positivo de quatro gols.

No entanto, o início do Time de Guerreiros na competição sob comando de Fernando Diniz/Marcão deixa marcas negativas até hoje. Em 13 partidas, a equipe estufou as redes apenas 10 vezes e foi vazado em 21 ocasiões, o que representa um saldo negativo de 11 gols.

Em 2022, o Fluminense terminou o Brasileirão com o 2º melhor ataque do torneio, tendo marcado 63 gols. No ano passado, o Tricolor encerrou a competição com o 6º melhor desempenho ofensivo com 51 gols anotados.

Mano Menezes comenta falta de efetividade

A baixa quantidade de gols foi tema durante coletiva de Mano Menezes após mais uma vitória pelo placar mínimo diante do Cuiabá. O comandante lamentou as chances perdidas contra o Dourado e os poucos gols na temporada.

- Acho que fizemos um bom jogo da nossa parte. Temos a iniciativa do jogo desde o início, construímos, criamos oportunidades, continuamos com um pouco da dificuldade de empurrar a bola para dentro. Perdemos mais uma penalidade, que poderia abrir o placar mais cedo e dar mais tranquilidade para você jogar numa condição melhor, sem o adversário ficar atrás, que era o direito que ele tinha de fazer. Mas mesmo assim a equipe voltou bem no segundo tempo pressionando até a marcação do gol. Depois, tivemos mais umas oportunidades, um chute muito bonito no travessão, jogada de qualidade que poderia até ter resultado em um placar maior.

Essa falta de efetividade se soma ao "fator Allianz Parque", onde o Fluminense marcou apenas quatro gols em 10 partidas realizadas na casa do Palmeiras. Além disso, o Tricolor nunca conquistou uma vitória sobre o Verdão na arena inaugurada em 2014.