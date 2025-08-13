Contratação do Fluminense se valoriza antes de entrar em campo

O Fluminense venceu o América de Cali por 2 a 1, nesta terça-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Algumas horas antes do início da partida, a contratação de Igor Rabello foi confirmada pelo Lance!. Se havia alguma dúvida sobre a necessidade da chegada do zagueiro, ela deixou de existir após o apito final.

Com Thiago Silva e Ignácio machucados, o Fluminense entrou em campo mais uma vez com Freytes e Manoel. A dupla não conseguiu dar segurança ao sistema defensivo, que sofreu com o ataque do limitado América de Cali. Fábio foi obrigado a fazer defesas difíceis no segundo tempo.

De tanto ser atacado na segunda metade da etapa final, o Tricolor enfim teve seu gol vazado, aos 47 minutos. Com isso, o confronto, que poderia ter sido resolvido na Colômbia, chega ainda aberto no Maracanã.

Igor Rabello, mesmo antes de ter sido anunciado, conseguiu sair valorizado após a partida dos seus futuros concorrentes na posição. O zagueiro chega para ser opção imediata no setor ou até para formar dupla com Thiago Silva. A chegada do jogador do Atlético-MG, no entanto, não fecha a porta para novas contratações de defensores, como Nino, sonho dos torcedores.

Fluminense atravessa o São Paulo e acerta com Igor Rabello

O Fluminense encaminhou a contratação do zagueiro Igor Rabello, do Atlético-MG, após avançar nas negociações e superar o interesse do São Paulo. Clube e jogador chegaram a um acordo nesta terça-feira (12) para um contrato de dois anos e meio, com validade até dezembro de 2027. A informação foi dada incialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

O retorno ao Rio de Janeiro e a passagem pelas divisões de base de Xerém, no início da carreira, são fatores que pesam a favor do Fluminense. Igor Rabello tem contrato com o Atlético-MG até o fim desta temporada e, por isso, está apto a assinar um pré-contrato com qualquer equipe para se transferir em janeiro de 2026.

Além do Fluminense, o São Paulo também procurou o atleta. Não houve proposta oficial por conta dos valores salariais. A reportagem do Lance! apurou que o Fluminense entrou "pesado" na negociação com o atleta e atravessou o São Paulo rapidamente. A tendência é de que a transferência seja finalizada até a quarta-feira (13).

Igor Rabello em ação pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)<br>

O que vem por aí?

Com o resultado, o Fluminense pode perder por até um gol de diferença no Maracanã, na próxima terça-feira (19). O Tricolor decide vaga nas quartas de final da Sul-Americana contra o América de Cali às 21h30 (de Brasília). Antes disso, o Tricolor recebe o Fortaleza, neste sábado (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão.