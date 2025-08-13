menu hamburguer
Veja data e horário dos jogos entre Fluminense e Bahia pelas quartas da Copa do Brasil

Primeira partida será na Arena Fonte Nova, em Salvador

Maracanã em Fluminense x Bahia, pelo Brasileirão 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
imagem cameraMaracanã em Fluminense x Bahia, pelo Brasileirão 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 13/08/2025
23:11
Depois do sorteio dos adversários e da definição dos mandos de campo na última terça-feira, Fluminense e Bahia já têm data para disputar as partidas de ida e volta das quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo será às 19h30 do dia 28 de agosto, uma quinta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. Já o duelo de volta está marcado para as 19h do dia 10 de setembro, no Maracanã.

Fluminense e Bahia seguem invictos nesta Copa do Brasil, e o tricolor que mantiver os bons números avança para enfrentar Vasco ou Botafogo nas semifinais. Quem passar embolsa mais R$ 9.922.500 em premiação.

Vale destacar que o Bahia tenta quebrar o tabu amargo de nunca ter se classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Esta será a décima participação da equipe baiana nesta fase, a terceira consecutiva.

  • 1989: Grêmio ❌
  • 1990: Flamengo ❌
  • 1999: Juventude ❌
  • 2002: Atlético-MG ❌
  • 2012: Grêmio ❌
  • 2018: Palmeiras ❌
  • 2019: Grêmio ❌
  • 2023: Grêmio ❌
  • 2024: Flamengo ❌
  • 2025: Fluminense 🔄

Campanhas de Fluminense e Bahia

Caio Alexandre e Lima em Bahia x Fluminense (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
Caio Alexandre e Lima em Bahia x Fluminense (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

O Fluminense disputa a Copa do Brasil desde a primeira fase, quando eliminou o Águia de Marabá com uma goleada de 8 a 0. Na segunda fase, a equipe que ainda era comandada por Mano Menezes bateu o Caxias, em jogo único, por 2 a 1, na Serra Gaúcha. Em seguida, eliminou a Aparecidense na terceira fase ao vencer os jogos de ida e volta por 1 a 0 e 4 a 1, respectivamente. Por fim, o Flu desbancou o Internacional nas oitavas com vitória por 2 a 1 no Beira-Rio e empate por 1 a 1 no Maracanã.

Já o Bahia inicou a atual campanha na terceira fase por ter se classificado para a Libertadores. Nos dois confrontos contra o Paysandu, o time não teve dificuldades e construiu 5 a 0 no agregado (1 a 0 na ida e 4 a 0 na volta). Nas oitavas, diante do Retrô, a tarefa foi mais sofrida. Depois de vencer por 3 a 2 na Arena Fonte Nova, o Tricolor ficou só no empate sem gols, pela partida de volta, o suficiente para carimbar mais uma vaga nas quartas.

Data e horário dos jogos das quartas da Copa do Brasil

IDA: Bahia x Fluminense (Arena Fonte Nova) - 19h30 do dia 28 de agosto;
VOLTA: Fluminense x Bahia (Maracanã) - 19h do dia 10 de setembro.

