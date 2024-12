Brasileirão: Pascoal palpita resultados e define campeão e último rebaixado

A última rodada do Brasileirão reserva grandes emoções neste domingo (8), tanto na parte de cima, quanto na de baixo. Comentarista da ESPN, Osvaldo Pascoal palpitou os resultados dos jogos e projetou o campeão e o último rebaixado para a Série B.

Para Pascoal, o Botafogo irá vencer o São Paulo por 3 a 0 para se sagrar campeão brasileiro. No jogo do Allianz Parque, ainda de olho no título, o Palmeiras pega o Fluminense, que luta para não cair. Para o comentarista, o Alviverde vencerá o jogo por 2 a 0.

Com a possível derrota do Fluminense, o Tricolor precisará olhar para os outros jogos da rodada. Um deles é o duelo entre Atlético-MG e Athletico Paranaense, que para Pascoal, será vencido pelos mineiros por 1 a 0. Ambos têm risco de queda para a segunda divisão.

No jogo entre Red Bull Bragantino e Criciúma, o jornalista apostou em uma vitória do clube paulista por 2 a 1. Com os resultados projetados pelo jornalista, o último rebaixado do Brasileirão seria o Athletico Paranaense. Criciúma, Atlético-GO e Cuiabá já caíram.

Última rodada do Brasileirão

O Botafogo lidera o Brasileirão com 76 pontos, seguido pelo Palmeiras, com 73. Na luta contra o rebaixamento estão Atlético-MG (14º, com 44), Fluminense (15º, com 43), Athletico Paranaense (16º, com 42) e Red Bull Bragantino (17º, com 41). Todos os jogos ocorrem às 16h.

