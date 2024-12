Vidente faz previsão de jogos e crava último rebaixado do Brasileirão; veja

Quatro clubes ainda lutam contra o rebaixamento na última rodada do Brasileirão, que ocorre neste domingo (8). O vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", fez uma previsão dos jogos, e segundo a combinação dos resultados, quem cai para a Série B é o Athletico Paranaense.

Luiz Filho projetou uma vitória do Red Bull Bragantino sobre o Criciúma, o que salva a equipe paulista do descenso. No outro jogo que envolve rebaixamento, o vidente apontou uma derrota do Fluminense para o Palmeiras no Allianz Parque. Todos os jogos da rodada ocorrem às 16h.

Contudo, a derrota não levaria o Tricolor carioca para a Série B, isso porque em Atlético-MG x Athletico Paranaense, o vidente previu uma vitória do time mineiro, o que rebaixa o Furacão para a segunda divisão. Luiz, no entanto, citou uma pequena chance de empate na partida da Arena MRV.

Apesar da vitória projetada para o Palmeiras por Luiz Filho, o Alviverde não será campeão brasileiro, isso porque o vidente previu uma vitória do Botafogo sobre o São Paulo. O time de Artur Jorge lidera o campeonato com 76 pontos, enquanto a equipe de Abel Ferreira, na segunda posição, soma 73.

Última rodada do Brasileirão

Com 44 pontos, o Atlético-MG está na 14ª posição, seguido por Fluminense (43) e Athletico Paranaense (42). O Red Bull Bragantino abre a zona de rebaixamento, com 41 pontos. O time mineiro ainda corre risco por ter o mesmo saldo de gols do Massa Bruta. Criciúma (38), Atlético-GO (30) e Cuiabá (30) já caíram para a Série B.

