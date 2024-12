Palmeiras x Fluminense: veja retrospecto do Tricolor em gramados sintéticos

O Fluminense visita o Palmeiras no Allianz Parque neste domingo (8), às 16h (de Brasília), para a rodada final do Brasileirão 2024. O Tricolor joga pela permanência na Série A e vai precisar superar, além do Alviverde, um retrospecto péssimo em campos de grama sintética - como é o caso do Allianz.

O Lance! fez um recorte de 2022 para o presente, pegando a base do time formada por Fábio, Samuel Xavier, Martinelli, Arias, Cano e outros. Com isso, pelo Brasileirão, foram nove jogos e nenhuma vitória tricolor.

No Allianz, o recorte foi de dois jogos. Na Ligga Arena, estádio do Athletico-PR, foram três partidas. No Nilton Santos, que recebeu o gramado sintético em 2023, foram quatro jogos, dois contra o Vasco e dois contra o Botafogo - dono do estádio.

Veja abaixo todos os resultados do Fluminense:

Athletico x Fluminense

9/3/22

1 x 0 (DERROTA)



27/8/23

2 x 2 (EMPATE)

1/12/24

1 x 1 (EMPATE)

Palmeiras x Fluminense

8/5/22

1 x 1 (EMPATE)

3/12/23

1 x 0 (DERROTA)

Botafogo x Fluminense

20/5/23

1 x 0 (DERROTA)



11/6/24

1 x 0 (DERROTA)



Vasco x Fluminense

16/9/23

4 x 2 (DERROTA)

10/8/24

2 x 0 (DERROTA)

Mano Menezes minimiza histórico negativo

Em coletiva após a vitória sobre o Cuiabá, Mano Menezes foi questionado sobre o histórico negativo do Fluminense no Allianz Parque e mostrou em sua resposta que não se preocupa com estatísticas negativas.

- Não acredito muito em estatística. A estatística reflete muito aquilo do momento que aconteceu. Acredito muito naquilo que a gente faz dentro de campo para merecer algo diferente do que já foi. É isso que vamos preparar para fazer. Temos condições de chegar lá (no Allianz Parque) e fazer um grande jogo, como estamos fazendo. Mesmo os jogos que não vencemos em casa, foram jogos parelhos contra os times da ponta da tabela. Já jogamos contra vários times da ponta e fizemos o resultado. Vamos nos preparar para fazer a nossa parte bem feita e depois somar os pontos.

Além do retrospecto negativo em gramados sintéticos, o Tricolor enfrenta também um histórico negativo no Allianz Parque desde que o Palmeiras passou a jogar no novo estádio. Em 10 partidas realizadas no Allianz Parque, o Fluminense acumula nove derrotas e apenas um empate diante do Palmeiras. Isso revela que o Tricolor possui um aproveitamento de 3,3% visitando o Verdão em sua casa.