Rizek elege melhor clube brasileiro do ano em copas: ‘Aproveitamento bizarro’

Os primeiros jogos das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana aconteceram na última terça-feira (12). Na data, uma equipe brasileira chamou atenção do jornalista André Rizek. Trata-se do Fluminense, que venceu o América de Cali por 2 a 1, fora de casa.

O resultado deu a vantagem do empate para o Tricolor no confronto de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Determinado cenário fez Rizek afirmar que a equipe de Renato Gaúcho é a melhor, dentre os times brasileiros, em torneios de copa. Além da Sula, o Fluminense também segue vivo na Copa do Brasil e avançou até a semifinal da Copa do Mundo de Clubes.

- Qual a sensação que desperta em você ao ver a escalação do Fluminense? A mim, sem ver o jogo, só pensando nos nomes do time no papel é: caramba, que time feio. No papel, mas não é assim que se analisa futebol. O esporte não é no papel, não é no nome. Futebol é um esporte em que, muita das vezes, 11 jogadores se reúnem em torno de uma ideia, e assim, conseguem melhorar tordos eles individualmente. É o caso do Fluminense neste ano - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Se o nome dos jogadores no papel não encanta, olha só esse número: São 19 jogos em copas em 2025, até o momento, e 13 vitórias. É um aproveitamento bizarro. Ainda mais quando se contrasta com a qualidade do elenco. Então assim, é um mérito muito grande, dos jogadores e da comissão técnica. É óbvio que esse time não tem condições de brigar por título em pontos corridos, acho até difícil brigar pela classificação para a Libertadores via Brasileirão. Mas em copas é o melhor time do Brasil no ano. Talvez seja um exagero falar isso, mas até o momento, ninguém conseguiu tirar mais do próprio time do que o Renato Gaúcho em copas. O que é uma marca da carreira do treinador - concluiu.

Fluminense x América de Cali

O resultado favorável ao Tricolor foi construído durante o primeiro tempo. Logo aos seis minutos, o zagueiro Yerson Candelo protagonizou um gol contra bizarro, que colocou o Flu na frente do placar. Minutos depois, mais expecificamente aos 14, Canobbio ampliou a vantagem do Tricolor.

O segundo gol do clube carioca se originou com um tiro de meta do goleiro Fábio. No alto, Everaldo disputou com a defesa do América de Cali e achou o uruguaio, que aproveitou um cochilo da defesa adversária para marcar.

Durante a segunda etapa, o Fluminense sofreu uma leve pressão. A equipe de Renato Gaúcho ia conseguindo segurar a vitória por dois gols de diferença fora de casa, mas Barrios diminuiu a diferença aos 47 minutos.

Mesmo com o gol sofrido na reta final do confronto, o Tricolor segue com a vantagem do empate para o jogo da volta. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.