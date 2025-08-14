menu hamburguer
Fluminense

Presidente do Fluminense participa da Rio Innovation Week

Mário Bittencourt participa de debate às 18h

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt durante coletiva de imprensa no CT Carlos Castilho
Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt durante coletiva de imprensa no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/08/2025
06:40
O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, participará nesta quinta-feira (14) do painel “Tecnologia em jogo: como dados estão redefinindo a medicina esportiva”, na Rio Innovation Week, realizada no Pier Mauá. Quem também marca presença na feira é o Lance!. O portal está, durante os quatro dias de evento, promovendo debates que unem o esporte e a inovação.

O debate, marcado para às 18h (de Brasília), também contará com Fabrício Braga, CMO do Laboratório de Performance Humana, e Mario Keller, CEO da Dadoteca. O encontro discutirá o uso da ciência de dados e de novas tecnologias na prevenção e tratamento de lesões, abordando temas como métricas avançadas, inteligência artificial e análise em tempo real. O objetivo é mostrar como essas ferramentas estão sendo aplicadas em diferentes etapas da preparação física, desde as categorias de base até o alto rendimento.

O Fluminense apresentará experiências na área, incluindo a detecção precoce de problemas de saúde em atletas, como no caso recente do meia Paulo Henrique Ganso, diagnosticado com miocardite. Durante o painel, Mário Bittencourt explicará como o clube tem modernizado seu departamento de saúde e performance, com investimentos em recursos e práticas para preservar a integridade física dos jogadores.

Lance! na Rio Innovation Week

Ao promover os debates, o Lance! se coloca no mercado como um espaço onde o público e os parceiros podem consumir informações, mas também se associar aos projetos do grupo no mercado esportivo. O palco Sportech apresentará aos visitantes alguns dos produtos da marca, como o Arquiba, aplicativo voltado para a experiência de torcedores nos estádios de futebol, e o Sócio Lance!, programa de assinatura de pontos e recompensas.

O que é a Rio Innovation Week?

A Rio Innovation Week é o evento de tecnologia e inovação da América Latina. A feira busca estimular o empreendedorismo através de setores como o tecnológico, de inovação e o esportivo, além de montar uma programação pautada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, garantindo assim a responsabilidade na promoção de um futuro inclusivo e economicamente sustentável.

A ideia é gerar negócios e dar oportunidade para empreendedores de diversos níveis expadirem seus mercados. Em 2024, reuniu grandes nomes do ecossistema de Tecnologia e Inovação, além de membros dos diferentes setores da economia que compõem as 37 conferências que fizeram parte do projeto.

Neste ano, a expectativa é que 22 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados no evento, um aumento de 10% em relação ao ano passado. Dentro do espaço de 90 mil metros quadrados, 40 palcos simultâneos serão ocupados por palestrantes de diferentes segmentos.

Denis Matias também conversou com o Lance! no estúdio do Rio Innovation Week
Denis Matias conversou com o Lance! no estúdio do Rio Innovation Week (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

