Presidente do Fluminense participa da Rio Innovation Week

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, participará nesta quinta-feira (14) do painel “Tecnologia em jogo: como dados estão redefinindo a medicina esportiva”, na Rio Innovation Week, realizada no Pier Mauá. Quem também marca presença na feira é o Lance!. O portal está, durante os quatro dias de evento, promovendo debates que unem o esporte e a inovação.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

O debate, marcado para às 18h (de Brasília), também contará com Fabrício Braga, CMO do Laboratório de Performance Humana, e Mario Keller, CEO da Dadoteca. O encontro discutirá o uso da ciência de dados e de novas tecnologias na prevenção e tratamento de lesões, abordando temas como métricas avançadas, inteligência artificial e análise em tempo real. O objetivo é mostrar como essas ferramentas estão sendo aplicadas em diferentes etapas da preparação física, desde as categorias de base até o alto rendimento.

O Fluminense apresentará experiências na área, incluindo a detecção precoce de problemas de saúde em atletas, como no caso recente do meia Paulo Henrique Ganso, diagnosticado com miocardite. Durante o painel, Mário Bittencourt explicará como o clube tem modernizado seu departamento de saúde e performance, com investimentos em recursos e práticas para preservar a integridade física dos jogadores.

➡️ Rio Innovation Week: palco do Lance! une esporte e inovação em painéis exclusivos

Lance! na Rio Innovation Week

Ao promover os debates, o Lance! se coloca no mercado como um espaço onde o público e os parceiros podem consumir informações, mas também se associar aos projetos do grupo no mercado esportivo. O palco Sportech apresentará aos visitantes alguns dos produtos da marca, como o Arquiba, aplicativo voltado para a experiência de torcedores nos estádios de futebol, e o Sócio Lance!, programa de assinatura de pontos e recompensas.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O que é a Rio Innovation Week?

A Rio Innovation Week é o evento de tecnologia e inovação da América Latina. A feira busca estimular o empreendedorismo através de setores como o tecnológico, de inovação e o esportivo, além de montar uma programação pautada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, garantindo assim a responsabilidade na promoção de um futuro inclusivo e economicamente sustentável.

A ideia é gerar negócios e dar oportunidade para empreendedores de diversos níveis expadirem seus mercados. Em 2024, reuniu grandes nomes do ecossistema de Tecnologia e Inovação, além de membros dos diferentes setores da economia que compõem as 37 conferências que fizeram parte do projeto.

Neste ano, a expectativa é que 22 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados no evento, um aumento de 10% em relação ao ano passado. Dentro do espaço de 90 mil metros quadrados, 40 palcos simultâneos serão ocupados por palestrantes de diferentes segmentos.