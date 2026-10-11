O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, fez duras críticas à arbitragem após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, neste domingo (11), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em pronunciamento antes da coletiva do técnico Marcão, o dirigente classificou a atuação do árbitro Rafael Rodrigo Klein como "um lixo, uma m!@*&" e reclamou de uma possível expulsão de Erick Pulgar e de dois pênaltis não marcados para o Tricolor.

– Para ficar bem claro o recado, vou falar de uma forma bem direta do que foi a arbitragem hoje. A arbitragem hoje foi um lixo, uma merda. Um lixo, uma m*#2! – disparou Montenegro.

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Montenegro cobra expulsão de Pulgar no Fla-Flu

A principal reclamação do presidente foi a entrada de Erick Pulgar em Rodrigo Castillo, ainda no primeiro tempo. O volante chileno recebeu cartão amarelo após atingir o atacante tricolor na região do joelho. Para Montenegro, o lance deveria ter resultado na expulsão do jogador do Flamengo contra o Fluminense.

– Cartão amarelo do Pulgar. Um absurdo aquele lance não ter sido expulsão. Eu vi ali agora o Rodrigo Castillo, o joelho dele está com a marca da trava da chuteira do Pulgar, e ele não dá expulsão. Aí eu fico me perguntando para que serve o VAR. O que ele veio fazer aqui? Estava dormindo na hora do lance? Porque não tem como não ver um lance desse. Não tem como. Qualquer pessoa que estava vendo o jogo viu que foi um lance para expulsão – afirmou depois de Flamengo x Fluminense.

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Presidente do Fluminense reclama de dois pênaltis contra o Flamengo

Além da entrada de Pulgar, Montenegro apontou dois possíveis pênaltis a favor do Fluminense que, em sua avaliação, não foram marcados. O primeiro seria sobre Savarino, e o segundo envolveria Castillo e o zagueiro Léo Ortiz.

– Aí a gente sai desse lance da expulsão e vê dois pênaltis. Tem o pênalti no Savarino, um pênalti claro no Savarino, e tem o pênalti no próprio Castillo, que o Léo Ortiz vai lá e chega com a sola e pega ele depois que ele chuta. Então, quando você vê um jogo dessa importância, o terceiro time do campeonato contra o primeiro time do campeonato, e tem uma expulsão que ele não dá e dois pênaltis, como é que a gente vai ganhar um jogo? É impossível. Não tem como ganhar um jogo assim – criticou.

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O presidente ainda reclamou de outros dois episódios: um toque de mão de Léo Pereira durante uma cobrança de lateral do Fluminense e o cartão amarelo recebido por Canobbio contra o Flamengo.

– A gente tinha que bater o lateral rápido, porque tem a regra, e aí ele vai lá, bota a mão e não faz nada. O cartão amarelo do Canobbio não foi nada – disse.

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Montenegro encerrou o pronunciamento reforçando sua insatisfação com a atuação da equipe de arbitragem.

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– Por tudo isso, eu queria dizer aqui que estou muito triste com o que aconteceu hoje, porque a arbitragem foi uma merda.

Com o resultado, o Fluminense permaneceu com 51 pontos, na terceira colocação do Brasileirão. O Flamengo chegou aos 64 e manteve a liderança da competição.