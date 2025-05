Após conquistar a Libertadores diante do Boca Juniors, o Fluminense disputou o Mundial de Clubes de 2023 com esperanças de fazer história. A equipe carioca estreou direto na semifinal e venceu o Al-Ahly, do Egito, por 2 a 0, com gols de John Arias (de pênalti) e John Kennedy. No entanto, acabou superada de forma contundente na decisão, ao perder por 4 a 0 para o Manchester City, com dois gols de Julián Álvarez (um deles com apenas 40 segundos), um gol contra de Nino e outro de Phil Foden.

Desde então, o elenco do Fluminense passou por mudanças significativas, tanto por saídas quanto por chegadas, e também pelo envelhecimento natural de parte de seu elenco mais experiente. Veja a seguir o panorama da equipe que disputou o Mundial e o que mudou desde então.

Goleiros

Fábio

O goleiro segue como um dos pilares do Tricolor. Aos 44 anos, é o jogador mais experiente do elenco do Fluminense. Desde que chegou ao clube em 2022, o goleiro ultrapassou a marca de 200 jogos com a camisa tricolor.

Pedro Rangel

Emprestado ao Coritiba para a disputa da Série B em 2025, o goleiro Vitor Eudes, de 24 anos, vem ganhando sequência como titular da equipe paranaense. Revelado nas categorias de base do Fluminense, o arqueiro já disputou oito partidas na temporada e sofreu apenas cinco gols.

Pedro Rangel em campo pelo Coritiba (Foto: Reprodução/Instagram/@pedrorangel)

Vitor Eudes

O jogador continua sendo o reserva do Fábio no elenco do Fluminense. Na atual temporada disputou cinco partidas e sofreu quatro gols.

Laterais

Samuel Xavier

O atleta é outro que segue como dono da posição na equipe do Tricolor Carioca. Nesta temporada o jogador disputou 22 partidas, marcou três gols e deu uma assistência.

Guga

O lateral chegou ao Fluminense no ano da conquista da Libertadores e continua sendo uma das peças do elenco. Nesta temporada, Guga disputou 14 partidas, mas não participou de gols.

Marcelo

Após um conflito com o técnico Mano Menezes, o jogador rescindiu com o Fluminense no final de 2024. Em fevereiro de 2025, o jogador anunciou oficialmente sua aposentadoria dos gramados.

Marcelo, jogador do Fluminensem durante partida contra o Cruzeiro, no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Diogo Barbosa

O jogador deixou o clube no começo do ano para se juntar ao Fortaleza. Na atual temporada, o jogador disputou 16 partidas e marcou um gol.

Diogo Barbosa, do Fortaleza, disputa bola com Kevin Serna, do Fluminense, em partida do Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução/Instagram/@diogobarbosa36)

Zagueiros

Nino

Um dos principais nomes do Fluminense na temporada, o zagueiro Nino foi negociado com o Zenit, da Rússia, por cerca de 5 milhões de euros ao final de 2023. Titular absoluto na equipe russa, o defensor já soma 34 partidas na atual temporada, com dois gols marcados e uma assistência.

Nino em ação pelo Zenit, da Rússia (Foto: Reprodução/Instagram)

Felipe Melo

Um dos líderes daquele elenco, o zagueiro encerrou sua carreira no Fluminense ao final de 2024. Atualmente, Felipe está trabalhando como comentarista no Grupo Globo.

Felipe Melo em programa do SportTv (Foto: Reprodução/Sportv)

Marlon

Revelado pelo Fluminense e com passagem pelo Barcelona, o zagueiro Marlon defende atualmente o Los Angeles FC. Aos 29 anos, ele vem ganhando espaço como titular e já disputou 14 partidas na atual temporada. O defensor ainda pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, caso sua equipe vença o Club América na disputa pela última vaga do torneio.

Zagueiro Marlon em campo pelo Los Angeles FC (Foto: Reprodução/Instagram/@diogobarbosa36)

David Braz

O zagueiro deixou o Fluminense em 2024 para reforçar o Goiás. No final de temporada foi para o Mirassol para disputar a Série A novamente. Com a camisa do clube de São Paulo, David Braz disputou apenas seis partidas nesta temporada.

David Braz em campo pelo Mirassol (Foto: Reprodução/Instagram/@david_braz)

Volantes

André

Uma das maiores revelações do Fluminense nos últimos anos, o volante André foi negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra, por cerca de 22 milhões de euros no fim de 2024. Desde sua chegada ao futebol inglês, o meio-campista já entrou em campo em 34 partidas. Embora ainda não tenha contribuído com gols ou assistências, André vem se destacando pelo alto índice de desarmes e passes certos, consolidando-se como peça importante no meio-campo dos Wolves.

André em apresentação do Wolverhampton (Foto: Divulgação)

Martinelli

O volante segue no Fluminense e é um dos titulares da equipe. Na temporada atual são 23 partidas disputadas, um gol marcado e duas assistências.

Alexsander

Cria da base do Fluminense, o meio-campista Alexsander foi negociado com o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por cerca de 9 milhões de euros em meados de 2024. Desde sua chegada ao futebol saudita, o jovem jogador já participou de 17 partidas e contribuiu com uma assistência.

Alexsander em sua estreia pelo Al Ahli, na Arábia Saudita (Foto: Reprodução/Instagram)

Lima

O meia Lima, de 28 anos, chegou ao Fluminense vindo do Ceará na temporada em que o clube conquistou a Libertadores. Desde então, tornou-se uma peça importante no elenco tricolor, acumulando mais de 130 partidas com a camisa do clube e demonstrando regularidade e versatilidade no meio-campo.

Thiago Santos

O jogador segue no elenco do Fluminense, mas agora atua como zagueiro. Nesta temporada, o jogador atuou em apenas 10 partidas pelo Fluminense.

Meias

Paulo Henrique Ganso

Principal articulador do meio-campo tricolor nos últimos anos, Paulo Henrique Ganso continua no elenco do Fluminense nesta temporada. Com quase 300 partidas pelo clube, o meia atuou pouco em 2025 devido a um problema cardíaco que exigiu cuidados especiais. Recentemente, porém, Ganso retornou aos gramados e voltou a ser opção para o técnico Renato Gaúcho, recebendo apoio da torcida em seu processo de recuperação.

Jhon Arias

O colombiano Jhon Arias chegou ao Fluminense em 2021, vindo do Independiente Santa Fe, da Colômbia. Após um período inicial de adaptação, se consolidou como um dos principais nomes do elenco. Desde então, tornou-se peça-chave no time de Fernando Diniz, acumulando 219 partidas, 46 gols e 53 assistências com a camisa tricolor — números que refletem sua consistência e importância ofensiva ao longo das temporadas.

Daniel

Revelado em Xerém, a base do Fluminense, o meia Daniel, também conhecido como Danielzinho, deixou o clube em meados de 2024 para atuar no Dibba Al-Hisn, dos Emirados Árabes. Após uma breve passagem pelo futebol árabe, retornou ao Brasil e veste atualmente a camisa 10 do CRB, onde disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Atacantes

Germán Cano

Artilheiro da Libertadores de 2023, Germán Cano continua sendo uma das principais referências ofensivas do Fluminense. Aos 37 anos, o atacante argentino mantém seu faro de gol apurado. Com a camisa tricolor, já balançou as redes 105 vezes, sendo 14 gols marcados apenas na atual temporada.

John Kennedy

Keno

O atacante segue no elenco do Tricolor. O jogador atingiu a marca de 100 partidas pelo Fluminense no começo de 2025. Na atual temporada são 17 partidas, quatro gols e duas assistecnias

Yony González

Após a temporada de 2023, o atacante Yony González foi emprestado ao Atlético-GO e, posteriormente, ao Paysandu. Com o fim de seu contrato com o Fluminense no final de 2024, o jogador ficou sem clube por um período. Atualmente, Yony defende o Rionegro Águilas, da Colômbia.