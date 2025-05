O Flamengo já tem data para conhecer seu novo adversário do Grupo D no Mundial de Clubes. Nesta sexta-feira (16), a Fifa divulgou que a partida entre LAFC e América do México será realizada no dia 31 de maio.

O confronto que vai definir o substituto do León será realizado no BMO Stadium, que fica em Los Angeles. A partida está marcada para acontecer às 23h30 no horário de Brasília. A decisão entre os dois times acontece em jogo único e a partida poderá ser decidida no formato clássico em caso de empate, com prorrogação e disputa de pênaltis.

Fifa divulga data para partida entre LAFC e América do México (Foto: Reprodução / X)

A Fifa utilizou dois os critérios para escolher os possíveis substitutos do León no Mundial. Los Angeles FC foi vice-campeão contra o León na Copa dos Campeões da Concacaf em 2023, cujo título deu a vaga para o clube mexicano no Mundial.

O América do México foi eleito por ser o time da Concacaf com melhor posição no ranking da confederação para o Mundial de Clubes da FIFA ao fim da Copa dos Campeões da Concacaf de 2024. O clube mexicano já enfrentou o Flamengo duas vezes na história.

Os jogos aconteceram nas oitavas de final da Libertadores de 2008 e o América do México conseguiu um resultado surpreendente após perder por 4 a 2 em casa na partida de ida. No maracanã, o clube mexicano derrotou o Flamengo por 3 a 0 e ficou com a vaga nas quartas de final.

O LAFC ainda não enfrentou nenhum clube brasileiro na história e realiza uma temporada razoável em 2025. Em 19 jogos disputados, o clube venceu 9, empatou 3 vezes e perdeu 7. Igor Jesus, formado pelo Flamengo, é um dos destaques do time e foi adquirido pelo clube americano junto ao Estrela Amadora por 2 milhões de euros.

Grupo do Flamengo no Mundial

O vencedor do confronto entre América e LAFC completará o Grupo D do Mundial, que já tem confirmados Chelsea (Inglaterra), Flamengo (Brasil) e Espérance (Tunísia). A estreia da equipe classificada será no dia 16 de junho, contra o Chelsea, em Atlanta.

O Flamengo vai encarar o vencedor do confronto no último jogo da fase de grupos. A partida pode definir o destino do Rubro-Negro no Mundial de Clubes.