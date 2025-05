Depois do empate com o Juventude, pelo Brasileirão, Fábio falou sobre os problemas que o Fluminense vem enfrentando a menos de um mês da estreia no Mundial. O resultado de domingo (18) ficou amargo para o Tricolor, que dominou a partida e criou as principais chances, mas não conseguiu aproveitar para voltar com os três pontos para o Rio de Janeiro.

Depois do jogo, Fábio analisou o desempenho da equipe e lamentou os desfalques por lesão. Atualmente, o Flu tem Canobbio, Cano, Otávio, Lima e Bernal no departamento médico, além de Ganso que não jogou contra o Juventude por uma crise de alergia, e Keno, poupado por controle de carga. Apesar da dificuldade de entrosar as peças, o arqueiro tricolor garantiu dedicação para evoluirem com foco no Mundial de Clubes.

- Infelizmente tivemos algumas lesões no elenco que prejudicaram a gente, jogadores importantes, de confiança e que vinham jogando. Dentro da competição voce tem que achar as opções. Tenho certeza que temos totais condições no Mundial se formos melhorando cada vez mais e nos dedicando. Sempre tem algo a melhorar e com certeza precisamos melhorar, porque não queremos ir ao Mundial só para dizer que o Fluminense esteve no Mundial. Temos que pensar grande, mas não podemos chegar lá e achar que é apertar um botão que as coisas vão acontecer. Temos que ser cada vez mais analistas das situações que temos para que a gente passe confiança para o grupo e para o torcedor.

Time do Fluminense em campo contra o Juventude (Foto: LucasMerçon/FFC)

No Brasileirão de 2025, o Fluminense tem quatro vitórias, duas derrotas e três empates. Com 14 pontos somados, está em sétimo. A colocação na tabela poderia estar melhor, não fossem os tropeços contra Juventude, Vitória (1x1) e a derrota de virada, nos minutos finais, para o Atlético-MG (3x2). Sobre esses pontos perdidos, Fabio pregou equilíbrio para analisar o time.

- Na minha carreira eu nunca observei só por resultados positivos, porque às vezes encobre muitas coisas. Tanto na minha posição quanto no grupo. Então temos que focar no dia a dia e melhorar, não nos espelhar só em resultados positivos. E nas derrotas também não podemos jogar tudo para baixo. Temos que ser transparentes e equilibrados para analisar. Quando acaba o jogo eu analiso meu individual e o que o grupo pode melhorar.

O Flumeinense estreia no Mundial de Clubes em 17 de junho, contra o Borussia Dortmund, no Metlife Stadium, em Nova Jersey. Depois, enfrenta o Ulsan Hyundai, no mesmo estádio, no dia 21, e, fechando a fase de grupos, joga contra o Mamelodi Sundowns, no dia 25.