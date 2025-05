O atacante brasileiro Kenedy, de 29 anos, é o novo reforço do Pachuca, do México, para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, que será realizado em 2025. O anúncio foi feito oficialmente nesta terça-feira (20) pelo Real Valladolid, da Espanha, clube que detinha os direitos do jogador.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Kenedy assinou contrato de empréstimo com o clube mexicano até o dia 20 de junho de 2026, com opção de compra ao fim do vínculo. Com isso, o ex-jogador de Flamengo e Fluminense estará à disposição do Pachuca para o Mundial, onde a equipe integra o Grupo B, ao lado de Real Madrid (Espanha), Salzburg (Áustria e Al-Hilal (Arábia Saudita).

O brasileiro poderá inclusive reencontrar seus ex-clubes, já que Flamengo, Chelsea e Fluminense também estão classificados para o torneio da FIFA.

continua após a publicidade

Carreira internacional

O jogador foi revelado pelo Fluminense e vendido ao Chelsea, da Inglaterra, em 2015 por cerca de oito milhões de euros. Desde então, acumulou passagens por diversos clubes europeus, como Watford, Newcastle, Getafe, Granada e Chelsea, além do próprio Valladolid, onde atuou na última temporada.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

No clube espanhol, o atacante teve desempenho discreto: em 44 partidas, marcou apenas dois gols e contribuiu com uma assistência. Agora, em solo mexicano, ele terá a chance de buscar um recomeço, com visibilidade internacional no Mundial de Clubes.

Kenedy em ação pelo Chelsea (Foto: Divulgação / Site oficial do Chelsea)

Dupla brasileira no Pachuca

Kenedy se junta ao atacante John Kennedy, também ex-Fluminense, que chegou ao clube no começo de 2025. A presença dos dois brasileiros pode ser um diferencial técnico para o Pachuca, que sonha em ir longe no torneio diante das potências do futebol mundial.

John Kennedy, emprestado pelo Fluminense ao Pachuca (Foto: Reprodução/Pachuca)

A expectativa é de que Kenedy reforce o setor ofensivo e traga experiência internacional para o elenco, em uma competição que reúne os principais campeões continentais. Para o Pachuca, o Mundial representa não apenas um desafio esportivo, mas também uma vitrine global para se consolidar como força do futebol latino-americano.