Fluminense

Martinelli é sincero sobre futuro no Fluminense: ‘Todo mundo tem um sonho’

Volante é destaque na temporada

Martinelli, do Fluminense, comemora seu gol contra o América de Cali pela Su-Americana (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/08/2025
17:52
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense venceu o América de Cali por 2 a 0 nesta terça-feira (19), no Maracanã, garantindo vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, com 4 a 1 no placar agregado. Os gols foram marcados por Serna e Martinelli.

Após a partida, o volante Martinelli conversou com a imprensa na zona mista sobre o sonho de atuar na Europa e como encara seu futuro no clube:

- Todo mundo tem um sonho de jogar numa grande equipe da Europa, acho que é normal isso. Mas eu coloco sempre nas mãos de Deus, Deus sabe todas as coisas. Teve algumas conversas, então deixo com o meu empresário, com o presidente. Enquanto eu estiver aqui, vou estar sempre com a cabeça no Fluminense, tentando responder dentro de campo. Sou muito feliz aqui, se for pra eu continuar, vou continuar com todo o meu amor, todo o meu coração. Então, tenho uma cabeça tranquila quanto a isso - afirmou Martinelli.

Martinelli Fluminense
Martinelli comemora seu gol pelo Fluminense na Sul-Americana ao lado de Ganso (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O que vem por aí para o Fluminense?

Agora o Fluminense aguarda o vencedor entre Lanús e Central Córdoba para conhecer seu adversário nas quartas de final da Sul-Americana. Antes disso, o Tricolor volta a campo pelo Brasileirão neste sábado (23), contra o Red Bull Bragantino, às 16h, em Bragança Paulista.

