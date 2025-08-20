Martinelli é sincero sobre futuro no Fluminense: ‘Todo mundo tem um sonho’
Volante é destaque na temporada
O Fluminense venceu o América de Cali por 2 a 0 nesta terça-feira (19), no Maracanã, garantindo vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, com 4 a 1 no placar agregado. Os gols foram marcados por Serna e Martinelli.
➡️ Serna celebra boa fase no Fluminense e homenageia Fábio
Após a partida, o volante Martinelli conversou com a imprensa na zona mista sobre o sonho de atuar na Europa e como encara seu futuro no clube:
- Todo mundo tem um sonho de jogar numa grande equipe da Europa, acho que é normal isso. Mas eu coloco sempre nas mãos de Deus, Deus sabe todas as coisas. Teve algumas conversas, então deixo com o meu empresário, com o presidente. Enquanto eu estiver aqui, vou estar sempre com a cabeça no Fluminense, tentando responder dentro de campo. Sou muito feliz aqui, se for pra eu continuar, vou continuar com todo o meu amor, todo o meu coração. Então, tenho uma cabeça tranquila quanto a isso - afirmou Martinelli.
O que vem por aí para o Fluminense?
Agora o Fluminense aguarda o vencedor entre Lanús e Central Córdoba para conhecer seu adversário nas quartas de final da Sul-Americana. Antes disso, o Tricolor volta a campo pelo Brasileirão neste sábado (23), contra o Red Bull Bragantino, às 16h, em Bragança Paulista.
