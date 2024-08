Alexsander, jogador do Fluminense, durante partida contra o Vasco no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 15:01 • Rio de Janeiro

Na manhã deste domingo (18), o Fluminense acertou a venda de Alexsander para o Al-Ahli, da Árabia Saudita, por cerca de 9 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões). O negócio foi fechado após reunião com representantes dos clubes, segundo informações do ge.

Os sauditas adquiraram 85% dos direitos econômicos do jogador de 20 anos. O Fluminense tinha 90% e permanecerá com 5%. Alexsander se despediu dos companheiros no vestiário após empate de 0 a 0 com o Corinthians no Maracanã. Já com malas prontas, o atleta deve viajar para a Arábia Saudita ainda neste domingo.

Revelado pelo clube de Xerém, o jogador subiu para profissional em 2022 e tem 76 jogos pelo Fluminense com dois gols e três assistências. Com a equipe, conquistou a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Ameriaca contra a LDU, em 2024. Em meio à lesões, o volante não conseguiu se firmar com titular nesta temporada.

Já sem Alexsander, o Tricolor volta à campo na próxima terça-feira (20), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Grêmio no Maracanã, a partir de 19h (Brasília), e precisa reverter um placar de 2 a 1 para avançar às quartas.

