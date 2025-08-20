O Fluminense venceu o América de Cali por 2 a 0 nesta terça-feira (19), no Maracanã, e garantiu a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, com 4 a 1 no placar agregado. Os gols foram marcados por Serna e Martinelli.

continua após a publicidade

➡️ Serna celebra boa fase no Fluminense e homenageia Fábio

Na coletiva depois da partida, Renato Gaúcho foi perguntado se Martinelli pode aparecer na pré-lista da Seleção Brasileira. O técnico evitou projetar uma convocação, mas fez elogios ao volante e destacou a evolução dele no clube.

— Você sabe o salário do Ancelotti? Então cabe a ele fazer a convocação dele. Martinelli vem se destacando sem dúvida alguma aqui no Fluminense. É um jogador que me agrada bastante. Converso bastante com ele, tenho dado muitos conselhos desde a minha chegada. Um dos pedidos que faço é para ele pisar na área. Ele tem qualidade para isso e toda vez que pisa, faz gol. Então ele precisa evoluir nesse sentido. Ele não é só um jogador de marcação e distribuição, tem que chegar para finalizar também — afirmou Renato.

continua após a publicidade

— É importante sem dúvida alguma. Agora, com todo o respeito ao Ancelotti e ao Martinelli, eu cuido do meu grupo aqui. Ele me ajuda muito bem, mas a convocação já é um problema do Ancelotti — completou o treinador.

Agora, o Fluminense aguarda o vencedor entre Lanús e Central Córdoba para conhecer seu adversário nas quartas de final da Sul-Americana. Antes disso, o Tricolor volta a campo pelo Brasileirão neste sábado (23), contra o Red Bull Bragantino, às 16h, em Bragança Paulista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense