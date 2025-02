Globo anuncia contratação de Felipe Melo; saiba data da estreia

Após anunciar a aposentadoria dos gramados, Felipe Melo já tem um novo desafio na carreira: ser comentarista esportivo da Globo. A emissora anunciou a contratação do ex-jogador nesta quinta-feira (13), e a personalidade forte que o marcou dentro de campo agora pode ser vista nas bancadas dos programas, com estreia prevista ainda neste mês de fevereiro, no 'Seleção sportv'.

A Globo tem um histórico de incorporar ex-atletas ao seu quadro de comentaristas, sendo o ex-volante o mais novo contratado. Aos 41 anos, ele acaba de deixar uma vitoriosa carreira e dá entrada para o time de comentaristas da emissora.

- Estou muito feliz pelo reconhecimento e pela oportunidade. Parei de jogar futebol há tão pouco tempo e, de cara, receber um convite com este foi sensacional. É um novo desafio, mas espero que, como sempre aconteceu como jogador em todos os clubes que passei, eu chegue para somar neste outro grande time - afirmou Felipe Melo.

Carreira de Felipe Melo

Revelado pelo Flamengo para atuar como meia, Felipe Melo passou por Grêmio, Mallorca-ESP, Racing-ESP, Almería-ESP, Fiorentina-ITA, Juventus-ITA e Internazionale-ITA. Por Cruzeiro, Palmeiras, Galatasaray e Fluminense, teve passagens vitoriosas, com conquistas de Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Turco.

Nos últimos anos da sua carreira, por Palmeiras e Fluminense, o Pitbull atuou como zagueiro. Com a camisa da Seleção Brasileira, venceu a Copa das Confederações de 2009 e integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

