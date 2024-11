Fluminense anuncia rescisão de contrato com Marcelo

Marcelo foi titular de uma das melhores temporadas da história do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 13:46 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense confirmou a rescisão contratual com Marcelo, de 36 anos. Em comum acordo entre as partes, o anúncio foi divulgado pelas redes sociais do Tricolor na tarde deste sábado (2).

Marcelo se envolveu em uma discussão com Mano Menezes antes de entrar em campo no duelo com o Grêmio, pelo Brasileirão, e foi mantido como reserva após a situação. A briga aconteceu já na reta final do empate com o Tricolor Gaúcho, na sexta-feira (1), pela abertura da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor não teria gostado de entrar já aos 44 minutos do segundo tempo, e o treinador reprovou o comportamento de seu comandado.

Ao ver a insatisfação do lateral-esquerdo, Mano Menezes empurrou-o de volta para o banco de reservas e chamou John Kennedy, que entrou no lugar de Lima. Após a partida, em coletiva, o técnico falou que a situação seria resolvida internamente.

No momento da troca, a partida estava sendo vencida por 2 a 1 pelo Flu. Dois minutos depois, Arezo foi derrubado por Fábio na área, e Reinaldo converteu a penalidade para deixar tudo igual. O Fluminense ocupa a 12ª posição do Brasileirão, com 37 pontos, três acima do Red Bull Bragantino, primeiro time da zona do rebaixamento.

Nota oficial do Fluminense

🔢 NÚMEROS DE MARCELO EM SUA SEGUNDA PASSAGEM PELO FLUMINENSE

⚽ 68 jogos

🥅 5 gols

📤 3 assistências

🏆 Títulos: Campeonato Carioca 2023, Libertadores de 2023 e Recopa Sul-Americana de 2024

Ao todo, Marcelo fez 107 jogos com a camisa Tricolor, com 11 gols e três assistências. Na primeira passagem, o jogador venceu a Taça Rio de 2005 e o Campeonato Carioca da mesma temporada.