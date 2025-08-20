menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Jogador do América de Cali revela quem mais o impressionou no Fluminense

Tricolor se classificou para as quartas de final da Sul-Americana

Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o América de Cali (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraJogadores do Fluminense comemoram gol contra o América de Cali (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/08/2025
16:57
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense venceu o América de Cali por 2 a 0 nesta terça-feira (19), no Maracanã, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O gol da vitória foi marcado por Serna, que voltou a ser decisivo após também brilhar no jogo de ida. Ao final da partida, o meia Paz, do time colombiano, concedeu entrevista e escolheu o compatriota como o jogador que mais o impressionou do time tricolor.

— Os brasileiros sempre têm essa qualidade, acho que, no geral, o Fluminense tem um grande clube, um grande elenco, mas neste momento quem fez a diferença foi o nosso compatriota, que foi fundamental nos dois jogos — disse o jogador.

Serna celebra boa fase no Fluminense e homenageia Fábio

Luis Paz está no América desde 2019 e é um dos líderes do atual elenco do time colombiano.

Serna foi o destaque do confronto, balançando a rede nesta terça-feira e deixando o campo ovacionado pela torcida tricolor, que cantou seu nome quando ele foi substituído. O colombiano vem mostrando evolução desde que chegou ao clube e já se tornou um dos jogadores mais queridos do elenco.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O que vem por aí para o Fluminense?

Com a classificação garantida, o Fluminense agora aguarda o vencedor do confronto entre Lanús e Central Córdoba para conhecer seu adversário nas quartas de final da Sul-Americana. Antes disso, o Tricolor volta a campo no próximo sábado (23), contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

Kevin Serna Fluminense América de Cali
Kevin Serna comemora gol pelo Fluminense diante do América de Cali, pelas oitavas de final da Sul-Americana (Foto: Marcelo Gonçalves / FFC)

