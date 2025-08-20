Renato é comparado com jogador do Fluminense e responde: ‘Mandar o DVD’

O Fluminense venceu o América de Cali por 2 a 0 nesta terça-feira (19), no Maracanã, e garantiu a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, com 4 a 1 no placar agregado. Os gols foram marcados por Serna e Martinelli.

continua após a publicidade

➡️ Serna celebra boa fase no Fluminense e homenageia Fábio

Na coletiva, Renato Gaúcho falou sobre a rotação do elenco em meio ao calendário cheio e destacou a importância da resposta do grupo em todas as competições. O treinador ainda comentou, em tom de brincadeira, a comparação do atacante Serna com o estilo que tinha quando jogador.

— Oportunidade para todo mundo, desde que o jogador aproveite as oportunidades. É o que tem acontecido. Estamos disputando três competições, estamos jogando bem, avançando bem, e também de olho no Brasileiro. Agora conseguimos o nosso objetivo, que era chegar nas quartas da Sul-Americana, da mesma forma que seguimos na Copa do Brasil. Então essa resposta do grupo é muito importante — afirmou Renato.

continua após a publicidade

— Com o Serna, ele tem, digamos assim, um arranque meio parecido comigo, mas para por aí — completou o treinador.

➡️ Renato comenta possibilidade de Martinelli, do Fluminense, na Seleção: 'Sabe o salário do Ancelotti?'

Na saída da coletiva, Renato disse aos jornalistas em um tom de brincadeira que daria seu DVD ao jogador colombiano.

Agora o Fluminense aguarda o vencedor entre Lanús e Central Córdoba para conhecer seu adversário nas quartas de final da Sul-Americana. Antes disso, o Tricolor volta a campo pelo Brasileirão neste sábado (23), contra o Red Bull Bragantino, às 16h, em Bragança Paulista.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense