O meia Paulo Henrique Ganso foi diagnosticado com uma pequena miocardite durante os exames de pré-temporada realizados no Fluminense. Na tarde deste sábado (18), o Tricolor divulgou uma nota oficial informando a condição de saúde do atleta e afirmou que a situação não é grave. O jogador será afastado das atividades físicas como parte do tratamento.

Segundo o Fluminense, Ganso está sendo acompanhado pelo departamento médico do clube e realizará um novo exames daqui a quatro semanas. Caso a inflamação no miocárdio não seja detectada na próxima bateria de exames, o meia será liberado para atuar normalmente nos treinos.

Ainda na nota, o time carioca detalha que a miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração, surgiu recentemente, já que o meio-campista não demonstrou qualquer sinal que indicasse a condição ao longo dos seis anos que atua na equipe tricolor.

Ganso em atuação pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro 2024 (Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF)

Apesar de não haver uma confirmação de como e quando Paulo Henrique Ganso adquiriu a miocardite, o Fluminense levanta a hipótese de que o problema cardíaco tenha aparecido após uma forte gripe que o jogador contraiu em novembro do ano passado.

O clube reiterou que Ganso não apresentou qualquer sintoma, e a situação foi descoberta nos testes com a equipe médica antes da reapresentação do elenco para o início da temporada 2025.

Nota do Fluminense sobre condição de Ganso

O Fluminense FC informa que o meia Paulo Henrique Ganso foi diagnosticado com uma pequena miocardite (inflamação do músculo do coração), durante os exames de pré-temporada da equipe. Sem qualquer sintoma, o atleta ficará afastado das atividades físicas, como parte do tratamento, estará sob os cuidados do departamento médico do clube e voltará a ser examinado em quatro semanas. Caso não seja mais detectada a condição clínica, poderá voltar normalmente aos treinos. A miocardite foi adquirida recentemente, pois não havia sido detectada nos exames realizados no período de seis anos em que está no Fluminense. O mais provável é que seja em decorrência de uma gripe muito forte que o atleta teve em novembro.