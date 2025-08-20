Cruzeiro homenageia Fábio, do Fluminense, por recorde de jogos no futebol

O Cruzeiro usou as redes sociais para homenagear Fábio, do Fluminense, que se isolou como o atleta com mais partidas na história do futebol nesta terça-feira (19). Ao entrar em campo diante do América de Cali, no Maracanã, pela volta das oitavas de final da Sul-Americana, o goleiro chegou a 1.391 partidas como profissional; dessas, 976 foram com a camisa celeste.

Fábio chegou ao Cabuloso em 2005 e encerrou a passagem pelo clube mineiro em 2022, 17 anos depois. Ele é o jogador que mais vezes atuou pela Raposa e conquistou duas edições de Campeonato Brasileiro (2013, 2014), três Copas do Brasil (2000, 2017 e 2018) e seis estaduais (2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018, 2019) na Toca.

— O Cruzeiro parabeniza Fábio pela expressiva marca conquistada hoje. O goleiro, que atuou 976 vezes com o manto celeste, se tornou o atleta com mais partidas na história do futebol, com 1.391 partidas! 👏 — escreveu o clube nas redes sociais.

Com o feito, Fábio lidera o ranking mundial de atletas com mais partidas, agora à frente de Shilton (1.390 jogos). Na sequência aparecem o português Cristiano Ronaldo (1.284), o também brasileiro Rogério Ceni (1.265) e o checo František Plánička (1.187).

