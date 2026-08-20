Números de Marcão pelo Fluminense alimentam debate de efetivação
Como interino, o profissional levou o Tricolor às quartas de final da Liberta
A classificação do Fluminense às quartas de final da Libertadores, conquistada nos pênaltis contra o Independiente Rivadavia, incendiou de vez a discussão sobre o futuro de Marcão no comando da equipe. Chamado novamente para assumir o time em um momento de pressão, o interino venceu o Palmeiras, líder do Brasileirão, e na sequência conduziu o Tricolor à vaga continental.
Em poucos dias, Marcão conseguiu justamente aquilo que a diretoria buscava ao demitir Luis Zubeldía: recuperar a confiança dos jogadores e devolver competitividade ao time. O bom início desta nova passagem, porém, não é um episódio isolado.
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Somando todas as vezes em que comandou o Fluminense, Marcão tem 74 jogos, 31 vitórias, 21 empates e 22 derrotas, com 51,4% de aproveitamento. São ainda 82 gols marcados e 64 sofridos.
Na passagem atual, são dois jogos, uma vitória e um empate, com 66,7% de aproveitamento, quatro gols marcados e três sofridos.
Histórico de respostas em momentos de emergência
A relação de Marcão com o comando técnico do Fluminense é marcada por entradas pontuais em diferentes períodos. Em março de 2016, por exemplo, venceu os dois jogos em que dirigiu a equipe, com 100% de aproveitamento. No fim daquele mesmo ano, teve uma passagem mais difícil, com quatro jogos, dois empates e duas derrotas.
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Em 2019, voltou a assumir em duas situações. Primeiro, comandou o empate por 0 a 0 com o Corinthians, pela Sul-Americana. Depois, entre outubro e dezembro, teve uma sequência mais longa: 17 jogos, sete vitórias, seis empates e quatro derrotas, com 52,9% de aproveitamento. Entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, o rendimento foi ainda melhor. Foram 12 partidas, seis vitórias, quatro empates e duas derrotas, com 61,1%.
O aproveitamento geral de Marcão, de 51,4%, fica próximo de vários treinadores que tiveram trabalhos mais longos no Fluminense. Levir Culpi, por exemplo, terminou sua passagem com 51,9%. Fernando Diniz, em uma das passagens, teve 50,4%. Mano Menezes fechou com 52,9%. Roger Machado teve 54,8%.
Luis Zubeldía, último técnico efetivo, deixou o clube com números superiores: 55 jogos, 27 vitórias, 16 empates e 12 derrotas, com 58,8% de aproveitamento.
A diferença, porém, está no contexto. Marcão quase sempre assume em cenários de urgência, com pouco tempo de treino e necessidade de resposta imediata.
Foi exatamente assim novamente em 2026. A atual passagem começou com dois testes pesados. Contra o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, o Fluminense buscou uma virada por 3 a 2 e encerrou a sequência de oito jogos sem vencer.
Depois, em Mendoza, empatou por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia e avançou nos pênaltis para as quartas de final da Libertadores.
Além dos resultados, Marcão recebeu apoio público de jogadores importantes. Guga afirmou que o treinador tem a confiança de todo o grupo. Thiago Silva também valorizou as escolhas e a capacidade do interino de responder em momentos difíceis.
A diretoria ainda precisa definir o futuro do comando técnico. Marcão, por sua vez, mantém o discurso de que seguirá enquanto o clube precisar.
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