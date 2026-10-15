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Wesley Natã celebra gol pelo Fluminense na Libertadores: 'Ficha ainda não caiu'

Jovem de 18 anos agradeceu ao elenco pelo apoio nas oportunidades no profissional

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 08:40
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Wesley Natã comemora gol do Fluminense contra o Palmeiras
Wesley Natã comemora gol do Fluminense contra o Palmeiras (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Wesley Natã ainda tentava assimilar o gol que marcou pelo Fluminense na semifinal da Libertadores quando deixou o Maracanã, na quarta-feira (14). Autor da cabeçada que diminuiu a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, o atacante dividiu a alegria pelo momento com a frustração pelo resultado e demonstrou confiança na classificação em São Paulo.

— Ainda não caiu... A ficha ainda não caiu, para ser sincero. Ainda tenho que ver o gol, ver tudo, chegar em casa lá com a minha família. Mas estou muito feliz, muito feliz. Sei que não foi o resultado que a gente queria, mas a gente vai chegar lá e vamos conquistar, se Deus quiser.

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➡️Marcão cogita mudança no ataque do Fluminense para volta contra o Palmeiras

O jovem aproveitou um cruzamento de Guga no abafa final para marcar de cabeça e reduzir a vantagem palmeirense. O gol renovou o apoio nas arquibancadas, e o Fluminense deixou o campo sob os gritos de "Vamos virar, Nense!".

Wesley Natã agradece ao elenco do Fluminense

Depois de ajudar a equipe também no Brasileirão, Wesley voltou a aproveitar uma oportunidade com Marcão. Questionado sobre o momento no profissional, destacou a confiança transmitida pelos companheiros para conseguir mostrar seu futebol.

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— Feliz, feliz, feliz! Graças a esses caras aí, todo mundo me dando estabilidade, os jogadores me dando muita moral. É chegar e tentar fazer o que eu sei, e estou muito feliz por isso. Vamos embora!

A resposta em campo rendeu elogios do treinador e de Thiago Silva após a partida. Marcão valorizou a capacidade do atacante no duelo individual e indicou que uma oportunidade como titular pode aparecer. O capitão ressaltou a humildade, a dedicação e o potencial do garoto formado em Xerém.

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— O Fluminense é privilegiado por formar esse tipo de jogador. E eu digo isso de coração aberto, porque é um menino muito humilde, muito esforçado. Ele vem trabalhando muito bem, tanto quando está no profissional quanto quando está lá com o Fred ali embaixo. Vem tendo performance de um menino bem promissor. Isso enche não só eu, mas o clube de esperança de que esse moleque vai arrebentar aí para frente — afirmou Thiago Silva.

Em uma noite de dificuldades para o ataque tricolor, Wesley Natã conseguiu encontrar o espaço que faltou durante boa parte do jogo. Agora, o Fluminense precisará buscar a vitória fora de casa para seguir na disputa por uma vaga na final.

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Wesley Natã marcou seu primeiro gol pelo profissional do Fluminense
Wesley Natã marcou seu primeiro gol pelo profissional do Fluminense (Foto: Arte/Lance!)
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