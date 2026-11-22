O Fluminense está definido para enfrentar o Mirassol neste domingo (22), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o compromisso, o técnico Marcão promove mudanças na equipe e conta com três reforços em relação ao time que venceu o São Paulo na última quinta-feira, no Morumbis.

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O volante Martinelli, recuperado de lesão, e os atacantes Canobbio e Savarino, que não viajaram para o último confronto por questões logísticas após a Data Fifa, voltam a ficar à disposição.

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Veja a escalação do Fluminense

Escalação do Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Nonato, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e Hulk.

Marcão, técnico do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Fluminense busca confirmar vaga direta na Libertadores

O Tricolor chega ao confronto em boa fase. Depois de vencer o São Paulo, a equipe confirmou sua classificação para a Libertadores de 2027 e alcançou a marca de três vitórias consecutivas no Brasileirão.

Agora, o objetivo é garantir presença direta na fase de grupos da competição continental. Uma vitória diante do Mirassol pode deixar o Fluminense mais próximo de assegurar essa meta na reta final da temporada.