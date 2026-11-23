Marcão avalia fase de Hulk, vaiado pela torcida do Fluminense
Atacante de 40 anos não marca há mais de dois meses e recebeu vaias na vitória contra o Mirassol
O atacante Hulk, do Fluminense, foi vaiado pela torcida neste domingo (22) durante a vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Marcão comentou sobre o momento do camisa 7 e afirmou que vai analisar a situação para as próximas partidas.
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Hulk não balança as redes desde a 28ª rodada do Brasileirão, quando marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena. Desde então, o atacante participou com três assistências em dez jogos, mas não conseguiu marcar. No duelo contra o Mirassol, ele permaneceu em campo até a metade do segundo tempo, não finalizou a gol e acertou 10 dos 14 passes que tentou, além de tentar um cruzamento de letra que não teve sucesso.
O técnico Marcão destacou que a avaliação sobre a participação de Hulk será feita individualmente, levando em conta o desempenho tático e a necessidade do time.
— O centroavante fica mais marcado quando os gols não saem, mas taticamente ele tem nos ajudado muito ali. Ele sabe que vive de gols, é caso a caso. Vamos analisar para o próximo jogo, se ele estiver bem, se a gente precisar de característica de outro centroavante. Assim vai ser caso a caso. Nos treinamentos, a gente acaba decidindo — explicou o treinador em coletiva após o jogo.
A pressão da torcida reflete a expectativa sobre o desempenho do veterano, que ainda é peça importante no esquema do Fluminense, mas enfrenta um momento de baixa produtividade ofensiva. A decisão sobre a escalação para as próximas partidas dependerá da análise técnica feita pela comissão técnica.
O Fluminense volta a campo pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Atlético-GO, fora de casa, no próximo domingo (29). A comissão técnica deve definir até lá a melhor formação para o ataque, considerando o momento de Hulk.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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