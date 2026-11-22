Fluminense x Mirassol: onde assistir, horário e escalações
Fluminense x Mirassol: pela 36ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
A bola volta a rolar no Brasileirão 2026. O Fluminense recebe o Mirassol neste domingo (22), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo e pela classificação para a Libertadores, o Tricolor ocupa a quarta colocação, com 60 pontos, e busca terminar a competição no G-4. Do outro lado, o Mirassol soma 41 pontos e ainda luta para se afastar da zona de rebaixamento. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere. Clique para assistir no Premiere com Prime Video!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Fluminense chega motivado após vencer o São Paulo por 1 a 0, resultado que garantiu a classificação para a Libertadores. Na quarta colocação, com 60 pontos, o Tricolor agora concentra suas atenções na reta final do Campeonato Brasileiro e busca terminar entre os quatro primeiros para assegurar uma vaga direta na fase de grupos da competição continental.
O técnico Marcão está otimista com a possibilidade de uma boa sequência nas últimas rodadas. Segundo o treinador, a possibilidade de concentrar os esforços em apenas uma competição pode favorecer o desempenho da equipe nesta reta final.
Para o confronto no Maracanã, Marcão deve manter a base que venceu o São Paulo. As novidades são os retornos de Savarino e Canobbio, que estavam com suas respectivas seleções. Com isso, Serna e Soteldo devem voltar ao banco de reservas.
O Mirassol, por sua vez, vive uma situação mais delicada. Com 41 pontos, a equipe paulista ainda corre risco de rebaixamento e precisa pontuar para se afastar da parte inferior da tabela. Na rodada passada, empatou sem gols com o Atlético-MG, em casa, e agora busca recuperar os pontos diante do Fluminense.
O técnico Rafael Guanaes trabalhou o aspecto psicológico do elenco durante a semana, preocupado com a ansiedade dos jogadores nesta reta final de campeonato. Para o duelo, o treinador não poderá contar com o atacante Edson Carioca, expulso na última partida, nem com o volante Neto Moura, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.
Ficha técnica
FLUMINENSE X MIRASSOL
- 🏆 Competição: 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026
- 📆 Data e horário: domingo, 22 de novembro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- 📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view), Record (TV aberta) e CazéTV (YouTube)
Prováveis escalações
Fluminense (Técnico: Marcão): Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e Hulk.
Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes): Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Aldo Filho, Denílson e Shaylon; Alesson, Bruno Santos e André Luís.
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