Xerém dá resposta, e Fluminense colhe frutos da base na reta final da temporada
Gol decisivo de Riquelme Felipe contra o Mirassol reforça importância dos jovens formados no clube
A vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Mirassol, neste domingo (22), no Maracanã, teve um personagem especial: Riquelme Felipe. Revelado em Xerém, o jovem atacante marcou aos 45 minutos do segundo tempo e garantiu três pontos importantes para o Tricolor na luta por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027. Mais do que o resultado, o gol reforçou a importância das categorias de base em um momento decisivo da temporada.
➡️Riquelme marca no fim, e Fluminense vence o Mirassol no Brasileirão
A presença de Riquelme entre os protagonistas também representa uma mudança na utilização dos jovens formados pelo clube. Durante a passagem do ex-treinador Zubeldía, a torcida tricolor manifestou críticas pela pouca participação dos jogadores de Xerém na equipe principal. Desde que Marcão assumiu o comando, porém, algumas das principais promessas do elenco passaram a receber mais oportunidades.
Espaço para Xerém aumenta pós-Zubeldia
Com uma longa história no Fluminense e identificação com o clube, Marcão tem como uma de suas características a valorização dos atletas formados no clube. Sob seu comando, Wesley Natã e Riquelme Felipe passaram a aparecer com mais frequência entre as opções da equipe profissional.
No caso de Wesley Natã, de 18 anos, 79% dos minutos disputados pelo jogador na temporada aconteceram sob o comando de Marcão. Nas seis partidas em que recebeu oportunidades no Campeonato Brasileiro, o atacante somou 142 minutos em campo e contribuiu com uma assistência.
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O jovem também teve participação importante na campanha continental do Tricolor. Na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, marcou no confronto de ida e deu uma assistência na partida de volta, resultado que levou a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis.
Riquelme Felipe também ganhou espaço após a saída de Zubeldía. Desde então, o atacante recebeu seis oportunidades e já conseguiu transformar duas delas em participações decisivas: deu uma assistência contra o Remo e marcou o gol da vitória sobre o Mirassol, no Maracanã.
Xerém representa quase 20% dos gols do Fluminense em 2026
A contribuição da base tricolor não se limita às duas promessas. Considerando os jogadores com mais experiência no profissional, mas que também foram revelados em Xerém, os atletas formados pelo clube representam quase 20% dos gols marcados pelo Fluminense em 2026.
O principal destaque nesse levantamento é John Kennedy. O atacante balançou as redes 14 vezes até agosto, quando sofreu uma lesão durante o confronto com o Vasco, pela Copa do Brasil, e precisou interromper sua sequência na temporada.
Além dele, Martinelli, Wesley Natã e Riquelme Felipe também marcaram gols pelo time principal ao longo do ano.
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