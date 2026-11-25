Fluminense encaminha renovação de contrato de Germán Cano
Contrato do atacante termina em dezembro; novo vínculo teria duração de seis meses
Fluminense e Germán Cano estão perto de ampliar a parceria até o meio de 2027. A negociação prevê redução salarial, mas o acordo ainda depende de assinatura. A expectativa é resolver a situação nesta semana. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada pelo Lance!.
➡️Joia do Fluminense, Richard Wendel vira assunto no exterior e atrai olhares de gigantes
Contrato de Cano termina em dezembro
Aos 38 anos, Cano tem vínculo até 31 de dezembro. A proposta prevê mais seis meses de contrato. Depois desse período, o atacante decidirá se continuará jogando.
A diretoria valoriza a liderança do camisa 14 e quer organizar uma homenagem semelhante à despedida de Fred. O argentino já manifestou o desejo de continuar em atividade.
➡️Richard Wendel, do Fluminense, é destaque do Brasil na Copa do Mundo Sub-17
Os números de Cano pelo Fluminense
Cano disputou 16 partidas e fez um gol em 2026, temporada marcada por lesões. O atacante ficou atrás de Hulk e Castillo na disputa por uma vaga no time.
O site oficial do Fluminense registra 240 jogos e 114 gols de Cano pelo clube. Contratado no início de 2022, o argentino terminou aquele ano como artilheiro do Brasileirão, com 26 gols.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Na temporada seguinte, marcou 13 vezes na Libertadores e ajudou o Tricolor a conquistar o título inédito. O atacante também integrou as equipes campeãs do Carioca em 2022 e 2023 e da Recopa Sul-Americana em 2024.
➡️Xerém dá resposta, e Fluminense colhe frutos da base na reta final da temporada
Mais LANCE!
Joia do Fluminense, Richard Wendel vira assunto no exterior e atrai olhares de gigantes
Lateral-esquerdo de 17 anos entrou no radar de Liverpool e Chelsea após boas atuações pela Seleção Brasileira; jovem soma um gol e duas assistências na competição
Em meio a impasse com Vasco, Jair recebe sondagem de rival carioca
Fluminense tem interesse no jogador para 2027
Richard Wendel, do Fluminense, é destaque do Brasil na Copa do Mundo Sub-17
Lateral já havia sido decisivo na estreia da competição, contra a Irlanda
Guia da reta final: qual é a briga de cada time no Brasileirão
Com campeão definido, números da UFMG mostram panorama da luta continental e Z-4
Brasil está escalado para enfrentar a Tanzânia pela Copa do Mundo Sub-17; veja o time
Dudu Patetuci repete a escalação que venceu a Irlanda na estreia do Mundial
Marcão avalia fase de Hulk, vaiado pela torcida do Fluminense
Atacante de 40 anos não marca há mais de dois meses e recebeu vaias na vitória contra o Mirassol
Xerém dá resposta, e Fluminense colhe frutos da base na reta final da temporada
Gol decisivo de Riquelme Felipe contra o Mirassol reforça importância dos jovens formados no clube
Hulk vira assunto em Fluminense x Mirassol: 'Deslocado da realidade'
Fluzão venceu o Mirassol por 1 a 0 neste domingo (22)
Veja o gol da vitória do Fluminense sobre o Mirassol no Brasileirão
Fluzão venceu o Mirassol por 1 a 0 neste domingo (22)
Riquelme marca no fim, e Fluminense vence o Mirassol no Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão, acompanhe em tempo real
Marcão define escalação do Fluminense para enfrentar o Mirassol
Tricolor busca acesso direto para a fase de grupos da Libertadores
Apenas três brasileiros venceram o Boca Juniors em finais; relembre
Derrota do Atlético-MG na Sul-Americana amplia histórico de conquistas dos argentinos
Inteligência artificial apontou placar de Fluminense e Mirassol
Equipes se enfrentam neste domingo (22)
Fluminense x Mirassol: onde assistir, horário e escalações
Fluminense x Mirassol: pela 36ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Flamengo chega ao décimo título brasileiro; veja lista dos maiores campeões
Rubro-Negro chega a dez conquistas nacionais, amplia vantagem sobre o Santos e fica a duas taças do Palmeiras, maior vencedor da competição
Fluminense deve recuperar trio titular para buscar vaga direta na Libertadores
Canobbio, Savarino e Martinelli podem começar o duelo de domingo, no Maracanã
Hércules celebra fase artilheira no Fluminense: 'É diferente'
Volante marcou oito gols em 2026 e superou seus melhores números anteriores
Marcão despista sobre futuro no Fluminense e torce por renovação de Thiago Silva
Técnico do Tricolor valorizou a arrancada da equipe, que venceu o São Paulo por 1 a 0
Gol perdido em São Paulo x Fluminense viraliza: 'Meu Deus'
Tricolor paulista foi derrotado por 1 a 0, no Morumbis