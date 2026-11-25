Fluminense fecha compra de promessa norte-americana após destaque no Sub-20
Stiven Jimenez, de 19 anos participou da conquista invicta da Taça Guanabara Sub-20
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Stiven disputou seis partidas pela equipe tricolor e participou da campanha que terminou com o título invicto da Taça Guanabara Sub-20. Em quatro oportunidades, o meio-campista começou entre os titulares, incluindo o confronto que confirmou a conquista: a vitória por 4 a 1 sobre a Portuguesa, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, pela última rodada da competição.
O novo vínculo amplia a permanência do jogador nas Laranjeiras. O contrato anterior tinha validade até dezembro deste ano, enquanto o compromisso definitivo agora se estende até janeiro de 2028.
Stiven Jimenez tem marca histórica na MLS
Apesar da pouca idade, o volante já acumula experiências no futebol profissional. Em 2023, Stiven se tornou o jogador mais jovem a estrear pela equipe principal do FC Cincinnati, aos 15 anos e 362 dias. Na ocasião, também entrou para a história da Major League Soccer (MLS) como o quinto atleta mais jovem a disputar uma partida da competição.
Em fevereiro deste ano, o meio-campista também alcançou outra marca importante ao marcar seu primeiro gol como profissional.
Nascido em Riverdale, nos Estados Unidos, Stiven é filho de pai mexicano e mãe salvadorenha. O jogador possui histórico de convocações para as seleções de base dos Estados Unidos e do México.
Fluminense prepara Stiven Jimenez para a Copinha
O elenco Sub-20 do Fluminense está de férias desde 16 de novembro. A reapresentação está prevista para o dia 7 de dezembro, quando o grupo iniciará a preparação para a disputa da próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior
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