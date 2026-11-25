Joia do Fluminense, Richard Wendel vira assunto no exterior e atrai olhares de gigantes
Lateral-esquerdo de 17 anos entrou no radar de Liverpool e Chelsea após boas atuações pela Seleção Brasileira; jovem soma um gol e duas assistências na competição
Uma das promessas das categorias de base do Fluminense, Richard Wendel começa a ganhar projeção internacional. O lateral-esquerdo de 17 anos chamou a atenção de clubes europeus durante a disputa da Copa do Mundo Sub-17, no Catar. Segundo publicações de perfis especializados em cobertura do Liverpool e do Chelsea, representantes das duas equipes acompanham de perto as atuações do brasileiro na competição.
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O perfil "Anfield Watch", dedicado à cobertura do Liverpool, informou que olheiros do clube inglês estão monitorando Richard Wendel no Mundial. Já a conta "NATURE_CFC" publicou que observadores do Chelsea também acompanham o jogador durante o torneio.
O interesse acontece em meio ao bom desempenho do lateral com a camisa da Seleção Brasileira. Até o momento, Richard Wendel soma um gol e duas assistências na competição, números que reforçam sua participação ofensiva e ajudam a explicar a atenção recebida no exterior.
➡️Richard Wendel, do Fluminense, é destaque do Brasil na Copa do Mundo Sub-17
Richard Wendel é comparado a Roberto Carlos
O potencial do jovem também repercutiu entre observadores internacionais. O jornalista Bence Bocsák destacou as características técnicas do lateral e apontou o brasileiro como um dos jogadores mais promissores da posição na América do Sul.
Na avaliação do profissional, Richard Wendel se destaca pela aceleração, qualidade nos cruzamentos, capacidade de apoiar o ataque e habilidade para participar da construção das jogadas. O jovem também demonstra facilidade em situações de um contra um e qualidade para executar passes difíceis.
O jornalista, no entanto, apontou aspectos defensivos que ainda podem evoluir, principalmente nas disputas individuais. A estatura do jogador também foi mencionada na análise.
Em outra publicação, o Anfield Watch destacou que o lateral já recebeu o apelido de 'novo Roberto Carlos', em referência ao histórico ex-jogador da Seleção Brasileira, conhecido pela força ofensiva e pela qualidade com a perna esquerda.
Outro jornalista internacional, Alfred Frank, também elogiou o desempenho do brasileiro no Mundial. Segundo ele, Richard Wendel tem sido o destaque da Seleção Brasileira na competição e confirma o potencial que já demonstrava nas categorias de base do Fluminense, onde é capitão da equipe Sub-17.
Frank ressaltou a combinação de explosão física, velocidade e qualidade técnica do lateral, características que o tornam perigoso no apoio ofensivo. O jornalista também destacou a capacidade do jogador de utilizar seus atributos físicos para contribuir defensivamente, especialmente nas transições.
Fluminense acompanha projeção de joia da base
Formado nas categorias de base do Fluminense, Richard Wendel integra a geração de jovens que busca espaço no futebol profissional. As atuações no Mundial Sub-17 ampliam a visibilidade do jogador no mercado internacional, especialmente diante do monitoramento atribuído a dois gigantes da Inglaterra.
Até o momento, porém, não há confirmação de proposta oficial ou negociação entre Liverpool, Chelsea e Fluminense. O cenário divulgado é de observação do atleta durante a competição.
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