Fluminense e Mirassol se enfrentam neste domingo (22), às 18h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro. Com o Lance!, você acompanha todos os detalhes do pré-jogo, os lances em tempo real e o pós-partida. Siga abaixo:

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Lance a Lance!

Fluminense x Mirassol

TRICOLOR NA ÁREA!

Equipes escaladas!

Escalação Fluminense (Foto: Divulgação)

Como chegam as equipes

O Fluminense chega motivado após vencer o São Paulo por 1 a 0, resultado que garantiu a classificação para a Libertadores. Na quarta colocação, com 60 pontos, o Tricolor agora concentra suas atenções na reta final do Campeonato Brasileiro e busca terminar entre os quatro primeiros para assegurar uma vaga direta na fase de grupos da competição continental.

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O Mirassol, por sua vez, vive uma situação mais delicada. Com 41 pontos, a equipe paulista ainda corre risco de rebaixamento e precisa pontuar para se afastar da parte inferior da tabela. Na rodada passada, empatou sem gols com o Atlético-MG, em casa, e agora busca recuperar os pontos diante do Fluminense.

Ficha técnica

FLUMINENSE X MIRASSOL