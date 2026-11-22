AO VIVO: Acompanhe Fluminense x Mirassol pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão, acompanhe em tempo real
Fluminense e Mirassol se enfrentam neste domingo (22), às 18h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro. Com o Lance!, você acompanha todos os detalhes do pré-jogo, os lances em tempo real e o pós-partida. Siga abaixo:
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Lance a Lance!
Fluminense x Mirassol
TRICOLOR NA ÁREA!
Equipes escaladas!
Como chegam as equipes
O Fluminense chega motivado após vencer o São Paulo por 1 a 0, resultado que garantiu a classificação para a Libertadores. Na quarta colocação, com 60 pontos, o Tricolor agora concentra suas atenções na reta final do Campeonato Brasileiro e busca terminar entre os quatro primeiros para assegurar uma vaga direta na fase de grupos da competição continental.
O Mirassol, por sua vez, vive uma situação mais delicada. Com 41 pontos, a equipe paulista ainda corre risco de rebaixamento e precisa pontuar para se afastar da parte inferior da tabela. Na rodada passada, empatou sem gols com o Atlético-MG, em casa, e agora busca recuperar os pontos diante do Fluminense.
Ficha técnica
FLUMINENSE X MIRASSOL
- 🏆 Competição: 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026
- 📆 Data e horário: domingo, 22 de novembro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- 📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view), Record (TV aberta) e CazéTV (YouTube)
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