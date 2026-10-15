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Thiago Silva revela que disputa sua última Libertadores pelo Fluminense

Zagueiro mantém esperança na classificação contra o Palmeiras e elogia Wesley Natã após derrota no Maracanã

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 08:00
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Thiago Silva disse que disputa a última Libertadores pelo Fluminense
Thiago Silva disse que disputa a última Libertadores pelo Fluminense (Foto: Matheus Vieira/Pera Photo Press/Folhapress)

Aos 42 anos, Thiago Silva confirmou que disputa sua última Libertadores pelo Fluminense. Após a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, nesta quarta-feira (14), no Maracanã, pela ida da semifinal, o zagueiro foi questionado se esta seria sua última edição do torneio e respondeu sem hesitar:

— Com certeza.

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Thiago Silva cobra confiança dos jogadores do Fluminense

O zagueiro valorizou a reação dos tricolores ao apito final. Para ele, os cantos de incentivo demonstraram que a torcida ainda acredita na classificação, mas essa convicção precisa partir também do elenco.

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— O torcedor sabe, sabe? Eu acho que essa cantoria no final mostra a fé que eles têm na gente. Porque é difícil você perder um jogo e sua torcida dar confiança de um jogo de volta, principalmente quando é fora. Então isso traz algo mágico também para a gente, a gente passa a acreditar.

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Thiago Silva contou que pediu aos jogadores do Fluminense uma confiança ainda maior do que a demonstrada nas arquibancadas para buscar a virada na eliminatória.

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— Mas eu falei para os meninos: a gente tem que acreditar mais do que eles. Porque, a gente acreditando mais, eles vão vir junto com a gente, e é isso que a gente quer. A gente tem tudo para ir para São Paulo.

Elogios a Wesley Natã

Autor do gol do Fluminense, Wesley Natã também recebeu elogios de Thiago Silva. O capitão destacou a humildade e a dedicação do jovem, além do desempenho tanto no elenco profissional quanto na base, sob o comando de Fred.

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— O Fluminense é privilegiado por formar esse tipo de jogador. E eu digo isso de coração aberto, porque é um menino muito humilde, muito esforçado.

O zagueiro afirmou que a tristeza pelo resultado impediu uma conversa com o atacante logo depois do jogo, mas ressaltou a expectativa que o garoto desperta dentro do clube.

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— Ele vem trabalhando muito bem, tanto quando está no profissional quanto está lá com o Fred ali embaixo. Vem tendo performance de um menino bem promissor. Isso enche não só eu, mas o clube de esperança de que esse moleque vai arrebentar aí para frente.

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Thiago Silva disse que disputa a última Libertadores pelo Fluminense
Thiago Silva disse que disputa a última Libertadores pelo Fluminense (Foto: Matheus Vieira/Pera Photo Press/Folhapress)
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