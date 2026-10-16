Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Martinelli sofre lesão no joelho e vira problema para o Fluminense

Volante teve uma torção no joelho esquerdo contra o Palmeiras

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 11:18
Favorite o Lance! no Google
Martinelli em ação pelo Fluminense
Martinelli em ação pelo Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Fluminense informou nesta sexta-feira (16) que o volante Martinelli sofreu uma torção no joelho esquerdo durante a partida contra o Palmeiras, na última quarta-feira (14). O jogador já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho, e o retorno aos gramados dependerá da evolução do quadro.

➡️ Mattheus Montenegro é absolvido pelo STJD por críticas à arbitragem do Fla-Flu

O camisa 8 deixou o Maracanã com dores na região após a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, pelo jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores. O volante já vinha convivendo com um incômodo no joelho esquerdo nos últimos dias.

continua após a publicidade
Martinelli em ação pelo Fluminense contra o Palmeiras
Martinelli em ação pelo Fluminense contra o Palmeiras (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

➡️ Tironi no Lance! O Brasil a um passo de dominar completamente a América

Martinelli foi substituído no intervalo da partida. Apesar das dores, o jogador deixou o estádio andando normalmente e sem a necessidade de imobilização na perna. O Fluminense não informou um prazo para o retorno do atleta.

➡️ Abel lidera e Seedorf é último: o aproveitamento dos técnicos do Brasileirão na carreira

Antes do jogo de volta contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (21), no Nubank Parque, o Tricolor enfrenta o Santos, no Maracanã, no domingo (18), às 16h (de Brasília).

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, no banco de reservas durante Palmeiras x Corinthians.

Futebol Nacional

Abel lidera e Seedorf é último: o aproveitamento dos técnicos do Brasileirão na carreira

Há 1 hora
Samuel Lino gesticula no empate entre Flamengo e Estudiantes

Colunas

Tironi no Lance! O Brasil a um passo de dominar completamente a América

Há 3 horas
Saulo Fluminense

Fluminense

Técnico do Fluminense exalta equipe após vitória sobre o Flamengo: 'Estou orgulhoso'

Há 11 horas
Flamengo e Fluminense se enfrentando no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil Feminina

Futebol Feminino

Fluminense vence o Flamengo em clássico morno e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil Feminina

Há 14 horas
Mattheus Montenegro durante entrevista à Fluminense TV

Fluminense

Mattheus Montenegro é absolvido pelo STJD por críticas à arbitragem do Fla-Flu

Há 19 horas
Wesley Natã comemora gol do Fluminense contra o Palmeiras

Fluminense

Wesley Natã celebra gol pelo Fluminense na Libertadores: 'Ficha ainda não caiu'

Há 1 dia
Mais LANCE!
Thiago Silva disse que disputa a última Libertadores pelo Fluminense

Thiago Silva revela que disputa sua última Libertadores pelo Fluminense

Martinelli em ação pelo Fluminense contra o Palmeiras

Martinelli será reavaliado após sentir o joelho em derrota do Fluminense

Fluminense perfilado antes de enfrentar o Palmeiras

Análise: Fluminense esbarra no Palmeiras, mas encontra em Xerém esperança para a volta

Marcão em Fluminense x Palmeiras

Marcão cogita mudança no ataque do Fluminense para volta contra o Palmeiras

Arias reclamando com a camisa do Palmeiras

Torcedores do Fluminense reagem à fala de Arias, do Palmeiras: 'Nunca foi'

Flaco López abraçado com jogadores do Palmeiras

Palmeiras suporta pressão, vence o Fluminense e sai na frente por vaga na final da Libertadores

Fábio falhou em gol de Flaco López em Fluminense e Palmeiras, pela Libertadores

Falha de Fábio em Fluminense x Palmeiras irrita torcedores: 'Bizarro'

Time do Palmeiras comemorando

Veja os gols da vitória do Palmeiras sobre o Fluminense na Libertadores

Hulk e Marlon Freitas em dividida durante Fluminense x Palmeiras

Possível pênalti em Fluminense x Palmeiras gera revolta: 'Claríssimo'

Marcão definiu escalação do Fluminense contra o Palmeiras

Marcão define escalação do Fluminense para enfrentar o Palmeiras na semifinal da Libertadores

Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo futebol feminino

Flamengo x Fluminense: onde assistir e escalações do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Gramado do Maracanã

Como está o gramado do Maracanã para Fluminense x Palmeiras pela Libertadores?

Flaco López e Hulk no duelo entre Palmeiras e Fluminense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Fluminense e Palmeiras duelam por vaga na final da Libertadores e alívio financeiro