Martinelli sofre lesão no joelho e vira problema para o Fluminense

O Fluminense informou nesta sexta-feira (16) que o volante Martinelli sofreu uma torção no joelho esquerdo durante a partida contra o Palmeiras, na última quarta-feira (14). O jogador já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho, e o retorno aos gramados dependerá da evolução do quadro.

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O camisa 8 deixou o Maracanã com dores na região após a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, pelo jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores. O volante já vinha convivendo com um incômodo no joelho esquerdo nos últimos dias.

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Martinelli em ação pelo Fluminense contra o Palmeiras (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

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Martinelli foi substituído no intervalo da partida. Apesar das dores, o jogador deixou o estádio andando normalmente e sem a necessidade de imobilização na perna. O Fluminense não informou um prazo para o retorno do atleta.

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Antes do jogo de volta contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (21), no Nubank Parque, o Tricolor enfrenta o Santos, no Maracanã, no domingo (18), às 16h (de Brasília).