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Renê sente dores no tornozelo e vira dúvida no Fluminense para enfrentar o Coritiba

Lateral não participou do treinamento de quinta-feira e será acompanhado pela comissão médica antes da sequência decisiva de outubro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 15:07
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Renê e Acosta em ação pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Renê e Acosta em ação pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O lateral-esquerdo Renê virou dúvida no Fluminense para o confronto contra o Coritiba, marcado para a próxima quinta-feira (8), às 21h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador voltou a sentir dores no tornozelo e não participou das últimas duas atividades no CT Carlos Castilho. A informação foi adiantada pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

O incômodo começou nos minutos finais da vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, último compromisso do Tricolor antes da Data Fifa. Renê chegou a se recuperar e participou dos primeiros treinamentos após a reapresentação, mas voltou a sentir dores na região.

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O lateral seguirá em tratamento no Fluminense e será acompanhado nos próximos dias para avaliar suas condições físicas. A preocupação também envolve a sequência de outubro, que terá o clássico contra o Flamengo e os confrontos com o Palmeiras pela semifinal da Libertadores.

Guilherme Arana pode ganhar oportunidade no Fluminense

Caso Renê não tenha condições de enfrentar o Coritiba, Guilherme Arana deve aparecer no time titular. O camisa 13 chegou ao Fluminense no início da temporada com expectativa de assumir a posição, mas perdeu espaço ao longo do ano.

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Renê se consolidou entre os titulares e ganhou a confiança de Marcão. O lateral está entre os jogadores mais utilizados pelo treinador desde que assumiu a equipe.

O Fluminense retorna ao Campeonato Brasileiro na quarta colocação, com 48 pontos. Depois de enfrentar o Coritiba, a equipe terá o Flamengo pela frente, no dia 11, antes de receber o Palmeiras, no dia 14, pela ida da semifinal da Libertadores.

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Arana em ação pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Guilherme Arana em ação pelo Fluminense. Lateral pode ganhar chance contra o Coritiba após problema no tornozelo de Renê. (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
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