Marcão avalia diz Que Santos mereceu a vitória sobre o Fluminense no Maracanã

Marcão, treinador do Fluminense, analisou a derrota do Tricolor contra o Santos nesse domingo (18) no Maracanã, além de projetar o jogo contra o Palmeiras pela semifinal da Libertadores. O treinador considera que é possível conquistar a vaga para a final na próxima quarta-feira (21) no Nubank Parque, mesmo com três derrotas nos três últimos jogos.

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Marcão afirma que a derrota foi justa

Marcão iniciou a coletiva analisando a queda de rendimento do Fluminense na etapa final e ressaltou a necessidade de virar a página rapidamente em razão dos compromissos futuros.

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— Precisamos separar agora, porque realmente foi um jogo… O primeiro tempo foi equilibrado, em que a gente poderia até ter feito o segundo gol, mas voltamos abaixo do que de costume no segundo tempo. Em um espaço curto, tomamos dois gols e foi o momento em que realmente saímos do jogo — iniciou Marcão.

- Tentamos algumas mudanças para ver se a gente retomava o jogo de novo. A gente sabia que era um jogo muito equilibrado, a equipe do Santos muito bem. No final, pelo segundo tempo, realmente mereceu a vitória — afirmou o treinador.

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Mudanças pensando no Palmeiras

Ao ser questionado sobre as escolhas na escalação, o treinador disse que ainda serão analisadas as alternativas possíveis, principalmente no setor de ataque.

— Nós sempre buscamos a melhor estratégia e analisamos o adversário, por isso a escolha de cada jogador. Todos estão jogando e têm ritmo de partida. Cabe a nós decidir qual será a melhor opção para o jogo de quarta-feira e o que se encaixa melhor na nossa ideia de jogo para enfrentarmos uma equipe forte, motivada, que se movimenta e agride. Essa será a nossa melhor escolha para quarta-feira — disse Marcão.

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Castillo Marcou o único gol do Fluminense na partida contra o Sangtos (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

*Matéria em atualização.