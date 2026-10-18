Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Marcão avalia diz Que Santos mereceu a vitória sobre o Fluminense no Maracanã

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 18:56
Favorite o Lance! no Google

Marcão, treinador do Fluminense, analisou a derrota do Tricolor contra o Santos nesse domingo (18) no Maracanã, além de projetar o jogo contra o Palmeiras pela semifinal da Libertadores. O treinador considera que é possível conquistar a vaga para a final na próxima quarta-feira (21) no Nubank Parque, mesmo com três derrotas nos três últimos jogos.

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Marcão afirma que a derrota foi justa

Marcão iniciou a coletiva analisando a queda de rendimento do Fluminense na etapa final e ressaltou a necessidade de virar a página rapidamente em razão dos compromissos futuros.

continua após a publicidade

— Precisamos separar agora, porque realmente foi um jogo… O primeiro tempo foi equilibrado, em que a gente poderia até ter feito o segundo gol, mas voltamos abaixo do que de costume no segundo tempo. Em um espaço curto, tomamos dois gols e foi o momento em que realmente saímos do jogo — iniciou Marcão.

- Tentamos algumas mudanças para ver se a gente retomava o jogo de novo. A gente sabia que era um jogo muito equilibrado, a equipe do Santos muito bem. No final, pelo segundo tempo, realmente mereceu a vitória — afirmou o treinador.

continua após a publicidade

Mudanças pensando no Palmeiras

Ao ser questionado sobre as escolhas na escalação, o treinador disse que ainda serão analisadas as alternativas possíveis, principalmente no setor de ataque.

— Nós sempre buscamos a melhor estratégia e analisamos o adversário, por isso a escolha de cada jogador. Todos estão jogando e têm ritmo de partida. Cabe a nós decidir qual será a melhor opção para o jogo de quarta-feira e o que se encaixa melhor na nossa ideia de jogo para enfrentarmos uma equipe forte, motivada, que se movimenta e agride. Essa será a nossa melhor escolha para quarta-feira — disse Marcão.

continua após a publicidade
Três jogadores com camisas listradas verde e grená se abraçam em comemoração no campo.
Castillo Marcou o único gol do Fluminense na partida contra o Sangtos (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

*Matéria em atualização.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogador do Fluminense com a bola em ataque veloz, cercado por adversário com uniforme preto, estádio lotado ao fundo.

Futebol Nacional

Com gols de Coutinho e Gabigol, Santos bate o Fluminense de virada no Maracanã

Há 3 horas
Marcão do Flu segura a bola em campo, ao lado de outro técnico.

Fluminense

Com medalhões poupados, Marcão define escalação do Fluminense contra o Santos

Há 4 horas
Destaque do Bournemouth, atuação de Evanilson repercute (Foto: John Patrick Fletcher/ActionPlus/DiaEsportivo/Folhapress)

Fora de Campo

Europeus exaltam brasileiro na Premier League: 'Incrível'

Há 8 horas
Primeiro jogo do Soteldo contra o Santos. Partida aconteceu em agosto, no Brasileirão de 2025.

Fluminense

Fluminense terá mudanças contra o Santos; veja provável escalação

Há 12 horas
Brasileirão Série A 2026 - Fluminense x Santos

Fluminense

Fluminense x Santos: onde assistir, horário e escalações

Há 1 dia
Esteban Ostojich será o árbitro de Palmeiras x Fluminense

Libertadores

Palmeiras x Fluminense: Conmebol define árbitro para semifinal da Libertadores

Há 2 dias
Mais LANCE!
Jhon Kennedy e German Cano na FluTV, durante a semifinal da Libertadores.

FluTV leva ídolos à transmissão com mais de 6 horas na semifinal da Libertadores

Dois jogadores do Fluminense em campo, com uniformes listrados verde e grená, expressão concentrada.

Martinelli, do Fluminense, vira assunto após lesão: 'Quase impossível'

Anny, zagueira, em campo durante o jogo, com uniforme branco e meiões brancos, diante de publicidade azul no estádio.

Anny destaca força mental do Fluminense após vitória sobre o Flamengo na Copa do Brasil Feminina

Martinelli em ação pelo Fluminense

Martinelli sofre lesão no joelho e vira problema para o Fluminense

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, no banco de reservas durante Palmeiras x Corinthians.

Abel lidera, e Seedorf é último: o aproveitamento dos técnicos do Brasileirão na carreira

Samuel Lino gesticula no empate entre Flamengo e Estudiantes

Tironi no Lance! O Brasil a um passo de dominar completamente a América

Saulo Fluminense

Técnico do Fluminense exalta equipe após vitória sobre o Flamengo: 'Estou orgulhoso'

Flamengo e Fluminense se enfrentando no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil Feminina

Fluminense vence o Flamengo em clássico morno e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil Feminina

Mattheus Montenegro durante entrevista à Fluminense TV

Mattheus Montenegro é absolvido pelo STJD por críticas à arbitragem do Fla-Flu

Wesley Natã comemora gol do Fluminense contra o Palmeiras

Wesley Natã celebra gol pelo Fluminense na Libertadores: 'Ficha ainda não caiu'

Thiago Silva disse que disputa a última Libertadores pelo Fluminense

Thiago Silva revela que disputa sua última Libertadores pelo Fluminense

Martinelli em ação pelo Fluminense contra o Palmeiras

Martinelli será reavaliado após sentir o joelho em derrota do Fluminense

Fluminense perfilado antes de enfrentar o Palmeiras

Análise: Fluminense esbarra no Palmeiras, mas encontra em Xerém esperança para a volta