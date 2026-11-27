O Fluminense anunciou na noite desta sexta-feira (27) a renovação do zagueiro Thiago Silva até 31 de dezembro de 2027. Aos 42 anos, o ídolo seguirá no clube por mais uma temporada.

A confirmação foi divulgada no dia do confronto entre Fluminense e Cruzeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 20h (de Brasília), no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️Fluminense anuncia renovação de contrato com ídolo Germán Cano

Zagueiro manda recado à torcida

No Instagram, Thiago Silva se dirigiu aos tricolores para anunciar que permanecerá no clube:

"Torcida tricolor, essa noite não será a última vez que vocês vão me ver no Maracanã. Vocês pediram e eu fico para seguirmos juntos em busca de grandes conquistas. Saudações tricolores!"

A trajetória de Thiago Silva no Fluminense

O contrato anterior terminava em dezembro de 2026. O defensor havia retornado em junho deste ano para sua terceira passagem pela equipe profissional.

No anúncio, o Fluminense informou que Thiago Silva soma 229 jogos e 19 gols pelo clube. Revelado em Xerém, o defensor atuou no time principal entre 2006 e 2008, período em que conquistou a Copa do Brasil de 2007 e disputou a final da Libertadores de 2008.

continua após a publicidade

Thiago voltou em 2024 e foi o capitão da equipe que chegou às semifinais da Copa do Mundo de Clubes de 2025. Deixou o Fluminense no fim daquela temporada e acertou um novo retorno neste ano.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense