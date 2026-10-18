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Veja gols em Fluminense x Santos: Peixe vira com Coutinho e Gabigol

Veja os lances de gol em tempo real

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 17:24
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Jogador do Fluminense com a bola em ataque veloz, cercado por adversário com uniforme preto, estádio lotado ao fundo.
Neymar gritando ,em Fluminense x Santos (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Bastaram 4 minutos para que o Fluminense abrisse o jogo contra o Santos no Maracanã. Porém, a equipe paulista se organizou no intervalo e voltou dominando o Tricolor e empatou o placar com Gabigol aos 4 minutos. Confira os lances abaixo:

Veja o 1º gol: Fluminense 1 x 0 Santos

Rodrigo Castillo aproveita bola espirrada pela defesa após cobrança de escanteio e recebe completamente livre dentro da área. O atacante finaliza fraco, mas acaba vencendo o goleiro Diógenes.

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Veja o 2º gol: Fluminense 1 x 2 Santos

Neymar recebe na entrada da área e toca para Rodinei já dentro da área. O lateral cruza para trás e Gabriel Barbosa finaliza de primeira para empatar a partida.

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Jogador do Fluminense com a bola em ataque veloz, cercado por adversário com uniforme preto, estádio lotado ao fundo.

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