Veja gols em Fluminense x Santos: Peixe vira com Coutinho e Gabigol
Veja os lances de gol em tempo real
PorFernanda Gondim•Rio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 17:24
Bastaram 4 minutos para que o Fluminense abrisse o jogo contra o Santos no Maracanã. Porém, a equipe paulista se organizou no intervalo e voltou dominando o Tricolor e empatou o placar com Gabigol aos 4 minutos. Confira os lances abaixo:
Veja o 1º gol: Fluminense 1 x 0 Santos
Rodrigo Castillo aproveita bola espirrada pela defesa após cobrança de escanteio e recebe completamente livre dentro da área. O atacante finaliza fraco, mas acaba vencendo o goleiro Diógenes.
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Veja o 2º gol: Fluminense 1 x 2 Santos
Neymar recebe na entrada da área e toca para Rodinei já dentro da área. O lateral cruza para trás e Gabriel Barbosa finaliza de primeira para empatar a partida.
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