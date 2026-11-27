Com duas mudanças, Fluminense está escalado para enfrentar o Cruzeiro
Martinelli e Castillo entram na equipe para duelo pela penúltima rodada do Brasileirão
O Fluminense está escalado para enfrentar o Cruzeiro nesta sexta-feira (27), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marcão faz duas mudanças em relação ao time que venceu o Mirassol: Martinelli e Castillo entram nas vagas de Nonato e Hulk.
Martinelli volta aos titulares após recuperar ritmo nos jogos contra São Paulo e Mirassol. O volante, que passou por uma artroscopia no joelho, forma o meio-campo com Hércules e Lucho Acosta.
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Castillo assume a referência do ataque ao lado de Canobbio e Savarino. Na rodada anterior, o argentino participou do lance que decidiu a vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol: cabeceou na trave antes de Riquelme aproveitar o rebote e marcar.
Escalação do Fluminense contra o Cruzeiro
O Fluminense vai a campo com: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e Castillo. Técnico: Marcão.
John Kennedy, lesionado, e Matheus Reis, em transição, são os desfalques do Tricolor.
Tricolor busca vaga direta na Libertadores
Com 63 pontos e quatro vitórias consecutivas, o Fluminense entra em campo precisando de um empate para assegurar a classificação à fase de grupos da Libertadores de 2027.
Uma vitória também mantém aberta a disputa pela terceira colocação. O Cruzeiro tem 66 pontos, e o Tricolor precisa vencer o confronto direto e somar mais pontos que o rival na última rodada para terminar à frente.
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