Neymar esteve perto de vestir a camisa do Fluminense para disputar o Mundial de Clubes em 2025. O atacante do Santos revelou que conversou com o presidente do clube carioca, Mário Bittencourt, e com o técnico Renato Gaúcho sobre a possibilidade de defender a equipe na competição, mas a negociação não avançou por conta de sua condição física naquele momento.

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— Quase joguei (no Fluminense), tive uma conversa com o presidente, com o Renato Gaúcho, na época. Quase joguei o Mundial por eles, mas, infelizmente, não estava em um momento bom fisicamente. Acho que, se eu jogasse, não ajudaria tanto quanto eu queria. Acabou não acontecendo — afirmou Neymar.

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A possibilidade envolvia a participação do camisa 10 no torneio mundial. Na ocasião, o jogador optou por permanecer no Santos e aproveitar o período para aprimorar o condicionamento físico. O interesse do Fluminense foi confirmado publicamente pelo presidente Mário Bittencourt, na época.

Neymar comenta atuação do Santos

Além de relembrar as conversas com o Fluminense, Neymar avaliou o desempenho do Santos em campo, quando venceu a partida por 2 a 1, no Maracanã. O atacante considerou que a equipe teve o controle da partida após as primeiras oportunidades do adversário e destacou a atuação no segundo tempo.

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— Acho que a gente teve um bom jogo desde o começo. Eles tiveram duas chances, a do gol e uma outra. Depois, dominamos, tivemos o controle do jogo. No segundo, nem se fala. Não dá para agradar todo mundo — disse o camisa 10.

O camisa 10 também agradeceu o carinho recebido dos torcedores e explicou que, apesar de tentar atender aos pedidos por fotos e cumprimentos, nem sempre consegue dar atenção a todos.

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— Muito feliz, agradeço muito o carinho da torcida. Muito feliz, muito contente, obrigado! Infelizmente, não dá para cumprimentar e nem tirar foto com todo mundo, mas tento fazer sempre o máximo — finalizou o jogador.

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