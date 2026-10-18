Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Neymar revela que quase jogou no Fluminense e explica motivo de negócio não sair

Atacante do Santos contou que conversou com o presidente do clube carioca e com Renato Gaúcho sobre a possibilidade de disputar o Mundial de Clubes

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
18/10/2026 19:20
Favorite o Lance! no Google
Neymar
Neymar durante Fluminense x Santos no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Neymar esteve perto de vestir a camisa do Fluminense para disputar o Mundial de Clubes em 2025. O atacante do Santos revelou que conversou com o presidente do clube carioca, Mário Bittencourt, e com o técnico Renato Gaúcho sobre a possibilidade de defender a equipe na competição, mas a negociação não avançou por conta de sua condição física naquele momento.

➡️Coutinho comemora primeiro gol pelo Santos e valoriza atuação coletiva: 'Merecemos a vitória'

— Quase joguei (no Fluminense), tive uma conversa com o presidente, com o Renato Gaúcho, na época. Quase joguei o Mundial por eles, mas, infelizmente, não estava em um momento bom fisicamente. Acho que, se eu jogasse, não ajudaria tanto quanto eu queria. Acabou não acontecendo — afirmou Neymar.

continua após a publicidade

A possibilidade envolvia a participação do camisa 10 no torneio mundial. Na ocasião, o jogador optou por permanecer no Santos e aproveitar o período para aprimorar o condicionamento físico. O interesse do Fluminense foi confirmado publicamente pelo presidente Mário Bittencourt, na época.

Neymar comenta atuação do Santos

Além de relembrar as conversas com o Fluminense, Neymar avaliou o desempenho do Santos em campo, quando venceu a partida por 2 a 1, no Maracanã. O atacante considerou que a equipe teve o controle da partida após as primeiras oportunidades do adversário e destacou a atuação no segundo tempo.

continua após a publicidade

— Acho que a gente teve um bom jogo desde o começo. Eles tiveram duas chances, a do gol e uma outra. Depois, dominamos, tivemos o controle do jogo. No segundo, nem se fala. Não dá para agradar todo mundo — disse o camisa 10.

O camisa 10 também agradeceu o carinho recebido dos torcedores e explicou que, apesar de tentar atender aos pedidos por fotos e cumprimentos, nem sempre consegue dar atenção a todos.

continua após a publicidade

— Muito feliz, agradeço muito o carinho da torcida. Muito feliz, muito contente, obrigado! Infelizmente, não dá para cumprimentar e nem tirar foto com todo mundo, mas tento fazer sempre o máximo — finalizou o jogador.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Tudo sobre
Sugerida para você!
Cuca, técnico do Santos

Santos

Cuca aponta melhor atuação de Neymar desde que chegou ao Santos

Há 2 minutos
Philippe Coutinho

Santos

Coutinho comemora primeiro gol pelo Santos e valoriza atuação coletiva: 'Merecemos a vitória'

Há 1 hora
Coutinho e Neymar celebram o primeiro gol do meia pelo Santos

Santos

Veja gols em Fluminense x Santos: Peixe vira com Coutinho e Gabigol

Há 2 horas
Jogador do Fluminense com a bola em ataque veloz, cercado por adversário com uniforme preto, estádio lotado ao fundo.

Futebol Nacional

Com gols de Coutinho e Gabigol, Santos bate o Fluminense de virada no Maracanã

Há 4 horas
O técnico Cuca na derrota do Santos para o Altético-MG na Sul-Americana

Santos

Neymar joga? Veja escalação do Santos contra o Fluminense

Há 5 horas
Primeiro jogo do Soteldo contra o Santos. Partida aconteceu em agosto, no Brasileirão de 2025.

Santos

Santos reencontra Soteldo após saída conturbada e desgaste com a torcida

Há 13 horas
Mais LANCE!
Brasileirão Série A 2026 - Fluminense x Santos

Fluminense x Santos: onde assistir, horário e escalações

Kauan Basile joia do Santos (Foto: Reprodução)

Joia do Santos faz golaço de escorpião em treino; veja vídeo

Escobar e Willian Arão saindo do gramado da Vila Belmiro sob forte chuva.

Com lesão de Arão e possível baixa de Escobar, entenda as opções de Cuca no Santos

Neymar e Yamal juntos em visita do atacante do Barcelona ao camisa do Peixe em 2025

Neymar comenta comparação com Lamine Yamal: 'Melhor do mundo'

Cuca comandando o treino desta sexta-feira (16).

Cuca testa variações táticas, utiliza meninos da base e indica time para encarar o Fluminense

Gabriel Barbosa comemora gol do Santos contra o São Paulo.

Gabigol lidera ranking de jogadores mais decisivos do país

Camisa do Santos temporada 2026 - (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Santos fecha com novo patrocinador máster até o fim da temporada; veja detalhes

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, no banco de reservas durante Palmeiras x Corinthians.

Abel lidera, e Seedorf é último: o aproveitamento dos técnicos do Brasileirão na carreira

Cuca comandando o Santos no ano de 2026 - (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Santos pode perder mais um titular por lesão para a partida contra o Fluminense; veja

Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro.

Entenda os transfer bans do Santos: o que já foi pago, dívidas ativas e risco de novas punições

Elenco do Santos treinando na parte da manhã desta quinta-feira (15).

Com desfalques por lesão e Neymar em campo, Santos treina de olho no Fluminense

Leandro Damião atuando com a camisa do Internacional, clube em que foi campeão da Libertadores - (Foto de Alexandre LopAgif/Folhapress) - Porto Alegre, RS, 18.08.2010.

Campeão da Libertadores com o Inter e ex-Santos, Leandro Damião estreia com gols na várzea

Willian Arão com a camisa do Santos - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Arão tem lesão confirmada e lista de lesionados aumenta no Santos