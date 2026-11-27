O Fluminense estreará no Campeonato Carioca de 2027 contra o Volta Redonda, como mandante, em 13 de janeiro. O confronto foi definido nesta sexta-feira (27), no sorteio da tabela realizado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

O Tricolor está no Grupo B, ao lado de Botafogo, Americano, Boavista, Madureira e Portuguesa. Na primeira fase, os integrantes de uma chave enfrentam os da outra em turno único. Assim, o Fluminense terá seis partidas pela Taça Guanabara.

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O primeiro clássico será contra o Vasco, na quarta rodada, com mando tricolor e data-base de 24 de janeiro. O Fla-Flu encerrará a primeira fase, na sexta rodada, prevista para 6 de fevereiro, com mando rubro-negro.

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Veja os jogos do Fluminense no Carioca

Os jogos do Fluminense no Carioca 2027 (Foto: Arte/Lance!)

Como será o Campeonato Carioca de 2027

Os quatro primeiros de cada grupo avançarão às quartas de final, disputadas em partida única entre equipes da mesma chave. Os times de melhor campanha terão a vantagem do empate.

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As semifinais serão definidas por sorteio e terão jogos de ida e volta. A final será em partida única, no Maracanã, com previsão para 7 de março. Ao todo, a competição ocupará dez datas.

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O troféu da edição de 2027 homenageará Evaristo de Macedo.