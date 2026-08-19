Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

John Kennedy, do Fluminense, manda recado após cirurgia: 'Cabeça erguida'

Atacante retorna aos gramados apenas em 2027

PorPedro BrandãoEnviado Especial
19/08/2026 11:52
Favorite o Lance! no Google
John Kennedy, do Fluminense, no hospital após cirurgia
John Kennedy, do Fluminense, no hospital após cirurgia (Foto: Reprodução)

John Kennedy, do Fluminense, se manifestou após passar por cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O procedimento, realizado nesta terça-feira (18), terminou por volta das 16h e ocorreu sem intercorrências. A previsão inicial de retorno é de 9 a 12 meses.

➡️Análise: Marcão se prova como solução do Fluminense para 2026

O atacante falou em vídeo agradecendo o apoio recebido pelos torcedores.

— Fala, torcida. Passando aqui para agradecer a todos que me desejaram uma pronta recuperação, pelas mensagens de carinho e de apoio, tá bom? Agora é cabeça erguida e foco na recuperação, que já, já a gente está de volta. Tamo junto. Muito obrigado pelas mensagens.

continua após a publicidade

John Kennedy sofreu a lesão durante o clássico contra o Vasco. A cirurgia demorou mais para acontecer por causa do forte inchaço no joelho, e o atacante passou por um período de fisioterapia pré-operatória antes de ser submetido ao procedimento.

A operação aconteceu no mesmo dia em que o Fluminense garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores. Em Mendoza, o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia e avançou nos pênaltis, com Fábio como destaque. Agora, John Kennedy inicia a etapa de recuperação e seguirá o cronograma definido pelo departamento médico do clube.

continua após a publicidade

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense agora aguarda o vencedor de Coquimbo Unido e Platense, que se enfrentam nesta quarta-feira (19). O Tricolor volta a campo no sábado (22), quando enfrenta o Remo, pelo Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília), no Mangueirão.

John Kennedy disputando bola com Paulo Henrique do Vasco
John Kennedy em ação pelo Fluminense (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE)

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Ignácio, do Fluminense, com a bola sendo marcada por um jogador do Rivadavia

Fluminense

Ignácio agradece Ind. Rivadavia após classificação do Fluminense: 'Nos ajudou'

Há 29 minutos
Fábio em ação em Fluminense x Flamengo (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Fluminense

Mais uma vez, Fábio! Goleiro brilha e classificação do Fluminense ganha a Europa

Há 1 hora
Thiago Silva comemorando a classificação do Fluminense

Futebol Internacional

Fala de Thiago Silva a Marcão repercute na Europa: 'Sua paixão'

Há 1 hora
Marcão, treinador do Fluminense, durante jogo da Libertadores

Fora de Campo

Marcão vira assunto após classificação do Fluminense na Libertadores

Há 4 horas
Thiago Silva comemora classificação do Fluminense

Fluminense

Thiago Silva revela bastidores de pênalti e ajuste decisivo do Fluminense

Há 6 horas
Marcão no comando do Fluminense contra o Independiente Rivadavia

Fluminense

Análise: Marcão se prova como solução do Fluminense para 2026

Há 7 horas
Mais LANCE!
Fluminense avançou às quartas de final da Libertadores nas penalidades

Chaveamento da Libertadores: veja possíveis confrontos após classificação do Fluminense

Thiago Silva, Marcão e comissão do Fluminense comemoram classificação contra o Independiente Rivadavia

Thiago Silva indica dupla com Marcão no Fluminense: 'Temos que valorizar'

Fluminense avançou às quartas de final da Libertadores nas penalidades

Veja premiação do Fluminense após avançar às quartas da Libertadores

Marcão concece entrevista coletiva pelo Fluminense após classificação na Libertadores contra o Independiente Rivadavia

Marcão comemora classificação heroica do Fluminense: 'Fomos premiados'

Jogadores do Fluminense abraçados

Torcedores elegem responsáveis pela classificação do Fluminense na Libertadores

Jogadores do Fluminense se abraçam em comemoração de gol contra o Independiente Rivadavia pela Libertadores

Dê suas notas: avalie os jogadores do Fluminense contra o Ind. Rivadavia

Renata Ruel comparou lance da Alemanha com o do Vini Jr em Escócia e Brasil. (Foto: Reprodução)

Ex-árbitra aponta erro grave do juiz em Independiente Rivadavia x Fluminense

Fábio defende pênalti pelo Fluminense contra o Independiente Rivadavia

Fábio brilha nos pênaltis em classificação heroica do Fluminense na Libertadores

Kevin Serna de braços abertos com a camisa do Fluminense

Gol perdido pelo Fluminense nos acréscimos enlouquece torcedores: 'Não existe'

Serna comemora seu gol no jogo do Fluminense contra o Rivadavia

Veja gols de Independiente Rivadavia x Fluminense: Arce empata

Agustín Canobbio, do Fluminense, coloca as mãos na cintura e encara o árbitro, que ergue o cartão vermelho em direção ao jogador, em duelo com o Independiente Rivadavia

Expulsão de Canobbio em Ind. Rivadavia x Fluminense revolta: 'Mais uma vez'

Especulado no Nacional, David Terans participa de treino no CT do Fluminense

Terans retorna ao Fluminense e passará por cirurgia

Ganso em ação na partida entre Fluminense e Palmeiras

Veja a escalação do Fluminense para enfrentar o Independiente Rivadavia