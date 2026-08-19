John Kennedy, do Fluminense, manda recado após cirurgia: 'Cabeça erguida'
Atacante retorna aos gramados apenas em 2027
John Kennedy, do Fluminense, se manifestou após passar por cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O procedimento, realizado nesta terça-feira (18), terminou por volta das 16h e ocorreu sem intercorrências. A previsão inicial de retorno é de 9 a 12 meses.
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O atacante falou em vídeo agradecendo o apoio recebido pelos torcedores.
— Fala, torcida. Passando aqui para agradecer a todos que me desejaram uma pronta recuperação, pelas mensagens de carinho e de apoio, tá bom? Agora é cabeça erguida e foco na recuperação, que já, já a gente está de volta. Tamo junto. Muito obrigado pelas mensagens.
John Kennedy sofreu a lesão durante o clássico contra o Vasco. A cirurgia demorou mais para acontecer por causa do forte inchaço no joelho, e o atacante passou por um período de fisioterapia pré-operatória antes de ser submetido ao procedimento.
A operação aconteceu no mesmo dia em que o Fluminense garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores. Em Mendoza, o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia e avançou nos pênaltis, com Fábio como destaque. Agora, John Kennedy inicia a etapa de recuperação e seguirá o cronograma definido pelo departamento médico do clube.
O que vem por aí para o Fluminense?
O Fluminense agora aguarda o vencedor de Coquimbo Unido e Platense, que se enfrentam nesta quarta-feira (19). O Tricolor volta a campo no sábado (22), quando enfrenta o Remo, pelo Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília), no Mangueirão.
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