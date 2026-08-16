Fluminense informa corte de Riquelme para decisão na Libertadores
Jogador alegou dores no púbis
O Fluminense informou neste domingo (16) que Riquelme Felipe está fora da viagem para Mendoza, onde o Tricolor enfrenta o Independiente Rivadavia, na terça-feira (18), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.
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Segundo o clube, o meia-atacante reclamou de dores no púbis após o treinamento deste domingo e, por isso, não seguirá com a delegação para a Argentina. O grupo embarca para Mendoza ainda na noite deste domingo.
— O meia-atacante Riquelme Felipe reclamou de dores no púbis após o treino deste domingo e não viaja para Argentina. A delegação segue para Mendoza, na noite deste domingo, onde enfrenta o Independiente Rivadavia no jogo decisivo das oitavas de final da Conmebol Libertadores — informou o Fluminense.
Riquelme e Fluminense
Riquelme já havia ficado fora das duas últimas listas de relacionados, contra o próprio Independiente Rivadavia, no jogo de ida, e diante do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.
O jovem também esteve envolvido em uma polêmica durante a semana. Após a demissão de Luis Zubeldía, Riquelme publicou um comentário em uma postagem oficial do Fluminense agradecendo pela saída do treinador. A manifestação ficou visível por alguns minutos e depois foi apagada.
Pouco utilizado por Zubeldía, o meia-atacante perdeu espaço ao longo da temporada e chegou a retornar ao sub-20. Em 2026, disputou cinco partidas oficiais pelo profissional, sendo duas como titular no Campeonato Carioca.
Fluminense e Independiente Rivadavia empataram por 0 a 0 no primeiro jogo, no Maracanã. Assim, quem vencer em Mendoza avança às quartas de final da Libertadores.
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