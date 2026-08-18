Fluminense divulga relacionados com Freytes para decisão na Libertadores
Tricolor encara o Independiente Rivadavia
MENDOZA (ARG) - O Fluminense divulgou os relacionados para enfrentar o Independiente Rivadavia nesta terça-feira (18), às 19h (de Brasília), no Malvinas Argentinas, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Marcão terá retornos importantes para a decisão, mas também chega a Mendoza com desfalques.
John Kennedy passa por cirurgia no joelho antes de decisão do Fluminense na Libertadores
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Thiago Silva, poupado contra o Palmeiras, volta normalmente à lista. Ignácio também retorna depois de cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro, enquanto Guilherme Arana reaparece após ter ficado fora da última partida pelo protocolo de concussão.
Freytes é outra novidade entre os relacionados. O zagueiro se recuperava de um edema ósseo no tornozelo direito e viajou com a delegação para Mendoza.
Por outro lado, Igor Rabello, Riquelme e Savarino estão fora. Rabello sofreu uma luxação acromioclavicular no ombro esquerdo, Riquelme reclamou de dores no púbis, Savarino sentiu a panturrilha direita e permaneceu no Rio para exames. John Kennedy passou por cirurgia no joelho direito no início da tarde desta terça-feira (18).
Relacionados do Fluminense
Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes.
Laterais: Guga, Guilherme Arana, Júlio Fidelis, Renê e Samuel Xavier.
Zagueiros: Freytes, Ignácio, Jemmes, Millán e Thiago Silva.
Meio-campistas: Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e PH Ganso.
Atacantes: Canobbio, Rodrigo Castillo, Germán Cano, Hulk, Kevin Serna e Soteldo.
Fluminense e Rivadavia empataram por 0 a 0 no Maracanã. Quem vencer em Mendoza avança às quartas de final. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.
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