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Fluminense divide preparação na Data Fifa para encarar sequência decisiva de jogos

Comissão técnica priorizou recuperação física dos jogadores antes de intensificar trabalhos táticos para compromissos pelo Brasileirão e Libertadores

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
04/10/2026 22:24
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Marcão comandou treino
Marcão comandou treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

O Fluminense dividiu a preparação durante a Data Fifa em duas etapas para administrar o desgaste dos jogadores e aprimorar o desempenho da equipe. Com quase 20 dias sem partidas oficiais, a comissão técnica de Marcão priorizou inicialmente a recuperação dos atletas mais utilizados, antes de intensificar os trabalhos técnicos e táticos para a sequência de outubro.

O planejamento foi explicado pelo preparador físico Ricardo Henriques, em entrevista à FluTV após o treinamento de sábado (3), no CT Carlos Castilho. O profissional destacou a importância do intervalo no calendário e explicou como foram organizadas as atividades.

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— Identificamos esse momento como muito importante. Dividimos em dois períodos: o primeiro nós focamos na recuperação dos atletas com minutagem maior e demos ênfase ao trabalho de atletas sem tanta demandas de jogos. Agora, nessa semana, também entramos no aspecto da parte tática e técnica, porque entendemos que esse é um momento especial, porque depois teremos uma bateria de jogos em poucos dias.

O planejamento levou em consideração as diferentes condições físicas dos jogadores. Enquanto os atletas com maior minutagem receberam atenção especial na recuperação, aqueles menos utilizados tiveram uma carga de trabalho direcionada ao condicionamento físico. Na sequência, Marcão passou a contar com mais tempo para implementar ajustes no funcionamento coletivo da equipe.

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— É um momento muito importante, não só para ajustarmos o que julgamos necessário para a parte física, mas também na parte técnica e tática para o Marcão colocar em prática o que imagina e podermos alcançar o que a gente quer — completou Ricardo.

O elenco recebeu quatro dias de folga durante a pausa, como parte do planejamento de recuperação física e mental. O zagueiro Ignácio também valorizou o trabalho desenvolvido pela comissão técnica e destacou a intensidade dos treinamentos.

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— Estamos trabalhando um pouco de tudo. Estamos nos preparando bem fisicamente. A fisiologia está fazendo bem esse controle de carga e esses treinamentos estão sendo muito intensos. Aprimorar os conceitos do Marcão e corrigir alguns pontos para a sequência do ano.

Fluminense terá sequência de jogos importantes em outubro

O Fluminense retorna aos gramados na quinta-feira (8), contra o Coritiba, às 21h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois, enfrenta o Flamengo, no domingo (11), antes de receber o Palmeiras, na quarta-feira (14), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O confronto contra o Santos, no dia 18, e a partida de volta diante do Palmeiras, no dia 21, completam uma sequência de cinco jogos em duas semanas.

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Com pouco tempo disponível para treinamentos completos entre os compromissos, o Fluminense aproveitou a pausa para recuperar os jogadores e trabalhar aspectos físicos e táticos antes da reta decisiva da temporada.

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Marcão comandou treino
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