Fluminense de olho: algoz de Corinthians e Peñarol, Platense é visitante ingrato Conheça o adversário do Tricolor nas quartas da Libertadores

O Fluminense já sabe quem encontrará nas quartas de final da Libertadores. E o cartão de visitas do Platense nesta edição da competição está longe de Buenos Aires. O clube argentino, que eliminou o Coquimbo Unido nos pênaltis nesta quarta-feira (19), chega ao confronto com o Tricolor depois de construir alguns de seus melhores resultados justamente como visitante — entre eles uma vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians na Neo Química Arena.

Em casa, o Platense ainda não conseguiu transformar seu estádio em uma fortaleza nesta Libertadores. Considerando fase de grupos e oitavas, foram quatro partidas em Vicente López, com apenas uma vitória, dois empates e uma derrota. Contra o próprio Coquimbo, adversário de menor tradição continental, ficou no 1 a 1 na Argentina e precisou buscar a classificação no Chile.

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Fora de casa, porém, o cenário muda. O Platense venceu o Peñarol por 2 a 1 em Montevidéu e, na última rodada da fase de grupos, bateu o Corinthians por 2 a 0 em São Paulo, resultado que garantiu sua classificação. Franco Zapiola marcou os dois gols na Neo Química Arena.

Platense, adversário do Fluminense (Foto: Alejandro Pizarro/ AFP)

Mudança recente de técnico

O Fluminense também encontrará um adversário em transformação. Walter Zunino, responsável por toda a campanha da fase de grupos, deixou o comando no início de agosto. A saída aconteceu depois de um período ruim no Campeonato Argentino e de uma goleada por 4 a 0 sofrida para o Talleres dentro de casa. Para o lugar dele, o Platense buscou um velho conhecido: Martín Palermo.

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O ex-centroavante iniciou sua segunda passagem pelo clube e ainda não perdeu. A equipe derrotou o Independiente por 1 a 0, empatou os dois confrontos contra o Coquimbo e também ficou no 1 a 1 com o Boca Juniors no período.

Palermo conhece bem o ambiente. Foi ele quem levou o Platense à final da Copa da Liga de 2023, um dos primeiros grandes passos da ascensão recente do clube. Dois anos depois, já sob outro comando, o Calamar conquistou o primeiro título de Primeira Divisão de sua história e garantiu a estreia na Libertadores.

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Estilo do Platense traz problema conhecido pelo Fluminense

Dentro de campo, há um ponto que imediatamente tem que chamar a atenção do Fluminense: a transição.

O Platense não precisa controlar a posse para se sentir confortável. A equipe consegue baixar suas linhas, fechar espaços pelo centro e acelerar assim que recupera a bola. Guido Mainero é uma das principais válvulas pelos lados, enquanto Luciano Giménez oferece força física e capacidade de disputar lançamentos na referência do ataque. Franco Zapiola, artilheiro do clube na fase de grupos com três gols, acrescenta drible, chute e qualidade nas bolas paradas.

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É um problema que o Fluminense conhece bem. Nos dois jogos de Marcão nesta passagem, o Tricolor precisou lidar justamente com equipes perigosas quando encontravam campo para correr. Primeiro, venceu o Palmeiras por 3 a 2. Depois, contra o Independiente Rivadavia, trabalhou especificamente para reduzir as transições do adversário e conseguiu controlar essa característica antes da expulsão de Canobbio.

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Caso o interino permaneça no comando até setembro, portanto, encontrará contra o Platense um problema parecido com aquele que precisou solucionar nos primeiros dias de trabalho.

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