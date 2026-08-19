Fluminense: Canobbio se pronuncia após expulsão na Libertadores Uruguaio lamentou lance contra o Independiente Rivadavia

Canobbio se manifestou nesta quarta-feira (19) após a expulsão na classificação do Fluminense sobre o Independiente Rivadavia, pela Libertadores. O atacante publicou uma mensagem nas redes sociais em que reconheceu o momento difícil vivido em Mendoza e destacou a reação do time até a vaga nas quartas de final.

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— Ontem me tocou viver o jogo de um lugar onde ninguém quer estar. É hora de aprender e seguir em frente — escreveu o uruguaio.

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Canobbio foi expulso no segundo tempo da partida, em um momento em que o Fluminense ainda buscava controlar o confronto. A partir dali, o Tricolor precisou atuar praticamente toda a reta final com um jogador a menos.

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Canobbio reconheceu o erro no momento da expulsão, mas celebrou a vaga nas quartas da Libertadore (Foto: Andres Larrove / AFP)

Mesmo em inferioridade numérica, a equipe abriu o placar com Kevin Serna, sofreu o empate de Álex Arce nos acréscimos e levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, Fábio defendeu duas vezes e garantiu a classificação.

Na mesma publicação, Canobbio fez questão de valorizar a postura coletiva do Fluminense.

— Orgulhoso deste time, que nunca deixou de acreditar e lutou até o fim. Estamos nas quartas. Vamos, Flu!

A expulsão não impediu o uruguaio de participar da comemoração pela vaga. Agora, o Fluminense aguarda a sequência da competição, já entre os oito melhores da Libertadores.

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