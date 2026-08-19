Fábio desafia o tempo e cala dúvidas no Fluminense mais uma vez Goleiro foi o herói da classificação tricolor na Argentina

MENDOZA (ARG) - Fábio parece ter transformado o tempo em adversário. E, como acontece com tantos atacantes há mais de duas décadas, ele continua levando a melhor.

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Aos 45 anos, o goleiro tricolor pegou duas cobranças decisivas na Argentina (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Aos 45 anos, o goleiro voltou a ser o grande personagem do Fluminense na classificação às quartas de final da Libertadores. Depois do empate por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia, em Mendoza, defendeu duas cobranças na disputa de pênaltis e garantiu a vitória por 5 a 4.

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Quanto mais a idade avança e qualquer erro abre espaço para questionamentos sobre uma possível queda de rendimento, Fábio responde com novas atuações decisivas.

Nesta temporada, alguns lances pontuais alimentaram uma discussão, ainda restrita a uma parcela da torcida, sobre quando começaria o inevitável declínio.

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Contra o Flamengo, pelo Brasileirão, uma saída errada do Fluminense terminou com Fábio fora do gol. Pedro percebeu o posicionamento adiantado e marcou por cobertura de longa distância.

Mais recentemente, na eliminação para o Vasco pela Copa do Brasil, Fábio também viveu uma noite abaixo do seu padrão. Logo no início, errou em uma saída e quase permitiu o gol vascaíno. Depois, Brenner abriu o placar em chute de fora da área que desviou em Ignácio e encobriu o goleiro.

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Não se trata apenas de longevidade. O goleiro é hoje o jogador com mais partidas na história da Libertadores e também o mais velho a atuar na competição. Em 2025, ultrapassou Peter Shilton e tornou-se ainda o futebolista com mais jogos disputados na história. Na atual Libertadores, chegou a 118 partidas no torneio.

A questão é que Fábio não está em campo para aumentar esses números. Continua jogando porque continua decidindo.

Para um jogador de 45 anos, esses episódios rapidamente ganham outro significado. O erro deixa de ser apenas um erro e passa a provocar a pergunta: será que começou? Até agora, Fábio responde que não.

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A própria temporada oferece as provas necessárias para reprovar essa tese. No início do ano, o goleiro foi eleito o craque do Campeonato Carioca de 2026. E, quando o Fluminense mais precisou dele na Libertadores, voltou a aparecer.

Brilho nos pênaltis

Talvez a noite em Mendoza tenha sido especialmente representativa porque Fábio decidiu justamente em um fundamento no qual nunca carregou fama de especialista.

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Ele já havia sido protagonista contra o Grêmio nas oitavas da Libertadores de 2024, com duas defesas na disputa. Agora, diante do Rivadavia, repetiu a dose.

Primeiro, buscou a cobrança de José Florentín. Depois, na morte súbita, fez uma defesa ainda mais difícil no chute de Rodrigo Atencio. Esticou-se inteiro para o lado e manteve o pé em contato com a linha no momento da cobrança. Lance legal e classificação garantida.

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Segundo números do Sofascore, Fábio soma pelo Fluminense na Libertadores seis pênaltis defendidos em 19 cobranças enfrentadas. Considerando somente disputas depois do tempo regulamentar, são quatro defesas em 14 cobranças.

Talvez não seja necessário transformá-lo, de repente, em um "especialista em pênaltis". Basta reconhecer que, até nessa discussão, ele começou a encontrar argumentos para responder.

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Um auge que insiste em não terminar

A palavra "auge" normalmente está associada a uma janela curta da carreira de um atleta. Aos 45 anos, seria natural dizer que Fábio já passou pelo seu há bastante tempo.

Talvez Fábio não esteja no auge físico de sua carreira. Isso seria contrariar a lógica do corpo humano. Mas, se auge também significa estar preparado para decidir quando o peso do jogo é máximo, é difícil decretar que ele já saiu dele.

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Em Mendoza, o homem que mais jogou futebol na história mostrou mais uma vez que ainda não está interessado em parar o relógio. Prefere continuar desafiando-o e vencendo-o.

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